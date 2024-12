Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

24-DH-1268: 96,5 m mit einem Gehalt von 0,91 g/t Au, einschließlich 29,0 m mit einem Gehalt von 2,55 g/t Au

Vancouver; BC - 18. Dezember 2024 - Spanish Mountain Gold Ltd. ("Spanish Mountain Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: SPA - WKN: A0YJQF) freut sich, die endgültigen Ergebnisse des Diamantbohrprogramms 2024 für das Projekt Spanish Mountain Gold im Cariboo Gold Corridor, British Columbia, Kanada, bekannt zu geben.

Höhepunkte:

Bohrloch 24-DH-1268 durchschnitt 96,47 Meter ("m") mit einem Gehalt von 0,91 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au"), einschließlich eines durchgehenden hochgradigen Abschnitts von 29,00 m mit einem Gehalt von 2,55 g/t Au, der einen Abschnitt von 6,00 m mit einem Gehalt von 3,36 g/t Au und einen Abschnitt von 9,00 m mit einem Gehalt von 3,19 g/t Au umfasste (siehe Bild 1 - 24-DH-1268 End of Hole Core - Dry and Wet views shown).

Bohrloch 24-DH-1268 durchschnitt auch 45,00 m mit einem Gehalt von 0,35 g/t Au, darunter 6,50 m mit einem Gehalt von 1,30 g/t Au, und 41,50 m mit einem Gehalt von 0,44 g/t Au, darunter 17,60 m mit einem Gehalt von 0,84 g/t Au.

Bohrloch 24-DH-1269 durchschnitt 172,66 m mit einem Gehalt von 0,35 g/t Au, darunter 4,00 m mit einem Gehalt von 1,09 g/t Au und 6,00 m mit einem Gehalt von 2,10 g/t Au sowie 6,00 m mit einem Gehalt von 0,78 g/t Au.

Bohrloch 24-DH-1270 durchschnitt 50,00 m mit einem Gehalt von 0,61 g/t Au, darunter 11,50 m mit einem Gehalt von 1,13 g/t Au.

Bohrloch 24-DH-1271 durchschnitt 50,00 m mit einem Gehalt von 0,22 g/t Au, einschließlich 10,30 m mit einem Gehalt von 0,53 g/t Au.

Bohrloch 24-DH-1272 durchschnitt 56,50 m mit einem Gehalt von 0,28 g/t Au, darunter 8,00 m mit einem Gehalt von 1,03 g/t Au und 1,50 m mit einem Gehalt von 5,02 g/t Au, was die Mineralisierung auf fast 200 m vertikal erweitert.

Siehe "Abbildung 1 - Draufsicht", "Abbildung 2 - Längsschnitt und Querschnitt" und "Bild 1 - 24-DH-1268 Bohrkernende (Ansicht trocken und nass)".

Diese Ergebnisse sind aus vier Gründen wichtig:

1) Die Bohrlöcher 1268 und 1269 haben das Potenzial, die Ressourcen zu erweitern, und waren etwa 200 m voneinander entfernt. Sie durchschnitten eine breite Mineralisierung in nordnordwestlicher Richtung und enthielten durchgehend hochgradige Abschnitte (siehe Highlights oben). Bohrloch 1268 lieferte den hochgradigsten kontinuierlichen Abschnitt des Bohrprogramms 2024 mit einem Gehalt von 2,55 g/t Au auf 29 m, der den Tagebau und die Tiefe der Lagerstätte erweitern könnte (siehe Abbildung 2 - Längsschnitt- und Querschnittansicht).

Bild 1 - 24-DH-1268 Bohrlochende (Trocken- und Nassansicht)

Hinweis: Durch die Darstellung sowohl des nassen als auch des trockenen Bohrkerns können Geologen Variationen in der Textur, der Gesteinsstruktur und der Mineralogie besser beobachten. (Die in diesem Foto hervorgehobenen hochgradigen Abschnitte finden Sie in der vollständigen Untersuchungstabelle, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist).

1) Die Bohrlöcher 1268 und 1269 endeten beide in einer starken Mineralisierung von etwa 100 m Argillit mit eingelagerter Goldmineralisierung, wo sie in der Tiefe und entlang des Streichens neu interpretierter stratigraphischer Kontrollen offen bleiben. Folgebohrungen sind gerechtfertigt, um festzustellen, ob sich die Mineralisierung tiefer erstreckt und/oder in Richtung Nordwesten und Südosten in der Nähe des Grubengrundbodens der Ressource 2021 fortsetzt (siehe Spanish Mountain Gold Project - Prefeasibility Study ( PFS) und Mineralressourcenschätzung sowie dem dazugehörigen technischen Bericht gemäß NI 43-101, gültig ab 10. Mai 2021, der auf der Website des Unternehmens oder unter dem Profil des Unternehmens auf Sedarplus.ca verfügbar ist).

2) Bohrloch 1270 durchschnitt 50 m einer kontinuierlichen Mineralisierung mit einem Gehalt von 0,61 g/t Au innerhalb von etwa 200 m unterhalb der Oberfläche. Dieser Abschnitt fiel mit einem Kontakt zwischen den lithologischen Einheiten Argillit und Grauwacke zusammen, der sich als eine der günstigen Kontrollen für die Goldmineralisierung herausstellt.

3) Die Bohrlöcher 1272 und 1271 erweiterten die Mineralisierung um über 200 m in mindestens zwei unterschiedlichen Bereichen, wobei Bohrloch 1272 eine 56,5 m lange kontinuierliche Mineralisierung durchteufte, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 8,00 m mit einem Gehalt von 1,03 m und 1,50 m mit einem Gehalt von 5,02 g/t Au.

Peter Mah, President und CEO von Spanish Mountain Gold, kommentierte: "Damit endet das Explorations-Diamantbohrprogramm 2024 mit einigen aufregenden Ergebnissen. Unser Explorationsteam hat eine neue, breite Goldmineralisierung und hochgradige Mineralisierung jenseits der Ressource 2021 im unteren Argillit-Wirtsgestein durchschnitten. Die untere Argillit-Einheit bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens offen, was Folgebohrungen rechtfertigt.

"Wir freuen uns darauf, im Jahr 2025 ein Winter-Explorations-Diamantbohrprogramm zu starten, das sich mit Zielen befasst, die den Umfang, den Wert und die Mineralausstattung des Projekts verbessern könnten. Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es Equity Exploration Consultants Ltd. beauftragt hat, das Ziel Phoenix und sein Potenzial für eine erste Ressource unter Verwendung der vorhandenen Bohrergebnisse zu bewerten."

Abbildung 1 - Draufsicht, Bohrprogramm 2024

Abbildung 2 - Längsschnitt- und Querschnittansicht, Bohrprogramm 2024

Bohrlöcher 24-DH-1268 und 1269

Zwei (2) Bohrlöcher, die nordnordwestlich der vier zuvor gemeldeten Step-out-Bohrlöcher (siehe Pressemitteilungen vom 16. Oktober und 5. Dezember 2024) angelegt wurden, wurden auf mineralisierte Erweiterungen weiter nordwestlich der Ressourcengrube 2021 und in Richtung der Satellitengrube untersucht (siehe Abbildung 1 - Draufsicht). Die Satelliten-Grube wird in der PFS 2021 als Ressource ausgewiesen, siehe Spanish Mountain Gold Project - Prefeasibility Study (PFS) and Mineral Resource Estimate, and associated NI 43-101 Technical Report, effective date May 10, 2021, available on the Company's website or under the Company's profile on Sedarplus.ca).

Beide Bohrlöcher durchschnitten eine breite Mineralisierung in der Tiefe, was auf das Potenzial für ein größeres goldmineralisiertes System hindeutet. Bohrloch 24-DH-1268 durchteufte eine 96,5 m lange kontinuierliche Mineralisierung und endete in einer starken Mineralisierung, die durch einen 29 Meter langen hochgradigen Abschnitt mit 2,55 g/t Au repräsentiert wird. Die höhergradigen Abschnitte befanden sich in kataklastischem Argillit, einem lokalen Merkmal innerhalb dieser unteren Argilliteinheit, das im Rahmen des Anfang des Jahres abgeschlossenen Kernprotokollierungsprogramms identifiziert wurde. Die Bohrergebnisse zeigen weiterhin die Bedeutung der Nord-Süd-Verwerfungen (Verwerfung 1 und Verwerfung 2), der Stratigraphie und der Kontakte zwischen mehreren wichtigen Wirtsgesteinseinheiten.

Nachfolgend werden die detaillierten Ergebnisse der Bohrlöcher 24-DH-1268 und 1269 beschrieben.

Bohrloch 24-DH-1268 durchschnitt 45,00 m mit einem Gehalt von 0,35 g/t Au (von 340,50 m bis 385,50 m), einschließlich 6,50 m mit einem Gehalt von 1,3 0 g/t Au und 41,50 m mit 0,44 g/t Au (von 417,00 m bis 448,50 m), einschließlich 17,60 m mit 0,84 g/t Au.

Bohrloch 24-DH -1268 ergab 96,47 m mit einem Gehalt von 0,91 g/t Au (von 452,53 m bis 549,00 m), wo es in einer Mineralisierung unterhalb von Verwerfung 2 endete und über einen durchgehenden 2 9-Meter-Abschnitt mit 2,55 g/t Au (von 520,00 m bis 549,00 m), einschließlich 6,00 m mit 3,36 g/t Au und 9,00 m mit 3,19 g/t Au. Die hochgradige Mineralisierung scheint mit der Verwerfung 2 in Zusammenhang zu stehen. Sie erstreckt sich über die Verwerfung hinaus und bleibt in der Tiefe offen. Beide Bohrlöcher durchschnitten die bisher tiefste Mineralisierung (zusammen mit dem bereits zuvor gemeldeten Bohrloch 24-DH-1267, siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2024).

Bohrloch 24-DH -1269 durchschnitt eine breite Mineralisierung über 172,66 m mit einem Gehalt von 0,35 g/t Au (von 464,00 m bis 636,66 m), wo es in einer Mineralisierung endete. Dieser Abschnitt enthielt eine Reihe höhergradiger Abschnitte von 4,00 m mit einem Gehalt von 1,09 g/t Au, 6,00 m mit einem Gehalt von 2,10 g/t Au und 6,00 m mit einem Gehalt von 0,78 g/t Au.

Bohrlöcher 24-DH-1270-1274

Fünf (5) Bohrlöcher wurden im südwestlichen Bereich der Lagerstätte angesetzt, um die potenzielle Kontinuität der Mineralisierung zwischen der Zone K und der Zone Main innerhalb von 250 m unter der Oberfläche zu bewerten (siehe Abbildung 1 - Draufsicht). Im Rahmen des Programms wurde auch die Kontinuität von Verwerfung 1 und Verwerfung 2 bewertet, die eine wichtige Rolle für die Steuerung der Goldmineralisierung spielen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bohrlöcher 24-DH-1270 bis 1274 beschrieben.

Bohrloch 24-DH-1270 durchschnitt 50,00 m mit einem Gehalt von 0,61 g/t Au (von 163,00 m bis 213,00 m), einschließlich 11,50 m mit einem Gehalt von 1,13 g/t Au, in der Nähe von Verwerfung 1. Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit vereinzeltem bläschenförmigem Pyrit und Quarzadern (von 5 mm bis 30 cm), die mit dem Kontakt zwischen den lithologischen Einheiten Argillit und Grauwacke zusammenfallen.

Bohrloch 24-DH-1271 stieß auf eine Abfolge von Argillit-Einheiten mit mehreren Gängen. Die Gehalte nahmen mit zunehmender Tiefe zu, als sich das Bohrloch der Verwerfung 2 näherte, und durchteufte 50,00 m mit einem Gehalt von 0,22 g/t Au (von 378,50 m bis 428,50 m), einschließlich 10,30 m mit einem Gehalt von 0,53 g/t Au.

Bohrloch 24-DH-1272 wurde am weitesten westlich der Zone K angesetzt und lieferte zwei bedeutende Abschnitte. Dieses Bohrloch durchteufte 24,00 m mit einem Gehalt von 0,34 g/t Au (von 227,50 m bis 251,50 m), einschließlich 4,50 m mit einem Gehalt von 1,05 g/t Au, wo Quarzadern die Gänge durchkreuzen. Die Gänge in diesem Teil der Lagerstätte weisen eine durchdringende Karbonat- und Serizit-Alteration auf, was auf eine wichtige hydrothermale Fluidaktivität in diesem Teil der Lagerstätte hindeutet. In der Tiefe durchschnitt dieses Bohrloch 56,50 m mit einem Gehalt von 0,28 g/t Au (von 300,00 m bis 356,50 m), in der Nähe von Verwerfung 2, einschließlich 8,00 m mit einem Gehalt von 1,03 g/t Au, einschließlich 1,50 m mit einem Gehalt von 5,02 g/t Au.

Bohrloch 24-DH-1273 war ein vertikales Bohrloch, das zur Erkundung von Adern mit geringem Winkel in diesem Abschnitt konzipiert wurde. Dieses Bohrloch durchteufte vier (4) Adern, die jedoch nicht direkt mit dem Gehalt in Zusammenhang zu stehen scheinen. Hochgradigere Abschnitte (>0,51 g/t Au) stehen in Zusammenhang mit quarzhaltigem kataklastischem Argillit. Dieses Bohrloch durchteufte die Verwerfung 1 in 199,00 m Tiefe mit einem Abschnitt von 14,25 m mit einem Gehalt von 0,16 g/t Au.

Bohrloch 24-DH-1274 durchschnitt 47,50 m oberflächennah mit einem Gehalt von 0,26 g/t Au (von 29,00 m bis 76,5 m), einschließlich 8,40 m mit einem Gehalt von 0,33 g/t Au, 7,60 m mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au und 6,85 m mit einem Gehalt von 0,48 g/t Au, wodurch die Mineralisierung innerhalb der K-Zone um 52 m in nordöstlicher Richtung erweitert wird, was das Potenzial hat, das Ressourcenblockmodell um 30 bis 45 m zu erweitern. Die Mineralisierung befindet sich in einer argillitischen lithologischen Einheit, die kataklastischen Quarz aufweist und von Gängen (ca. 2 m breit) durchschnitten wird.

Julian Manco, Director of Exploration bei Spanish Mountain Gold, kommentierte: "Die Ergebnisse der Diamantbohrungen 2024 zeigen, dass die Möglichkeit einer weiteren Erweiterung der Mineralisierung besteht. Die Streichlänge der Gold-in-Boden-Anomalie von 5 km und das neue, dreidimensionale regionale geologische Modell, das derzeit entwickelt wird, stimmen mich zuversichtlich. Die Möglichkeit, ein Team zu weiteren Goldfunden von mehreren Millionen Unzen zu führen, ist einer der Hauptgründe, warum ich dem Unternehmen beigetreten bin."

Tabelle 1: Bohrprogramm 2024 - Zusammengefasste Ergebnisse der Golduntersuchungen

Drillhole ID From To True Width (m) Gold Grade (g/t Au) 24-DH-1268 75.00 85.50 10.50 0.24 24-DH-1268 340.50 385.50 45.00 0.35 including 340.50 347.00 6.50 1.30 24-DH-1268 417.00 458.50 41.50 0.44 including 439.50 457.10 17.60 0.84 24-DH-1268 452.53 549.00 96.47 0.91 including 520.00 549.00 29.00 2.55 including 532.50 538.50 6.00 3.36 And 540.00 549.00 9.00 3.19 24-DH-1269 163.50 185.50 22.00 0.62 24-DH-1269 464.00 636.66 172.66 0.35 including 598.00 602.00 4.00 1.09 And 606.00 612.00 6.00 2.10 And 615.00 621.00 6.00 0.78 24-DH-1270 124.00 133.00 9.00 0.24 24-DH-1270 139.00 140.50 1.50 0.30 24-DH-1270 163.00 213.00 50.00 0.61 including 170.00 181.50 11.50 1.13 24-DH-1270 222.00 223.50 1.50 0.17 24-DH-1270 229.50 232.50 3.00 0.21 24-DH-1270 234.27 239.16 4.89 0.54 24-DH-1270 245.00 247.50 2.50 0.27 24-DH-1270 269.00 273.50 4.50 0.16 24-DH-1270 307.00 310.00 3.00 0.31 24-DH-1271 116.00 120.50 4.50 0.18 24-DH-1271 155.50 164.00 8.50 0.30 24-DH-1271 189.50 191.50 2.00 2.16 24-DH-1271 198.10 201.00 2.90 0.20 24-DH-1271 218.50 222.00 3.50 0.47 24-DH-1271 322.00 325.00 3.00 0.19 24-DH-1271 336.00 337.82 1.82 0.57 24-DH-1271 362.26 367.00 4.74 0.12 24-DH-1271 378.50 428.50 50.00 0.22 including 379.50 389.80 10.30 0.53 24-DH-1271 469.50 476.00 6.50 0.39 24-DH-1272 227.50 251.50 24.00 0.34 including 242.50 247.00 4.50 1.05 24-DH-1272 263.50 265.00 1.50 0.35 24-DH-1272 300.00 356.50 56.50 0.28 including 348.50 356.50 8.00 1.03 including 355.00 356.50 1.50 5.02 24-DH-1273 8.00 11.00 3.00 0.22 24-DH-1273 166.50 168.40 1.90 0.27 24-DH-1273 184.75 199.00 14.25 0.16 24-DH-1274 29.00 76.50 47.50 0.26 including 29.00 37.40 8.40 0.33 And 56.50 64.10 7.60 0.49 And 69.65 76.50 6.85 0.48 24-DH-1274 84.00 85.50 1.50 0.28 24-DH-1274 118.50 123.00 4.50 0.56 24-DH-1274 137.50 140.25 2.75 0.33 24-DH-1274 300.00 301.50 1.50 0.94

Anmerkungen:

1) Die Schnittpunkte werden oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,15 g/t Au berechnet.

2) Dem Unternehmen sind keine Bohr-, Probenahme- oder Gewinnungsfaktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der oben dargestellten Daten wesentlich beeinflussen könnten.

3) Die vollständige Analysetabelle ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Korrektur der Pressemitteilung vom 5. Dezember 2024

In der Tabelle mit der Zusammenfassung der Ergebnisse in der Pressemitteilung vom 5. Dezember 2024 beträgt der Meterabschnitt für Bohrloch 24-DH-1265 124,00 m (nicht 115,00) bis 133,000 m, mit einem Gehalt von 2,09 g/t Au auf 9,00 m.

Tabelle 2: Lage der Bohrlochansatzpunkte und Bohrtiefen

HOLE-ID LOCATION 'X' Easting LOCATION 'Y' Northing LOCATION 'Z' Elevation LENGTH Azimuth Dip 24-DH-1268 603801.33 5828392.33 1035.33 549.00 120 -58 24-DH-1269 603611.99 5828455.94 1039.96 636.66 120 -58 24-DH-1270 604088.80 5827747.52 1197.24 482.00 120 -67 24-DH-1271 604007.98 5827783.49 1178.54 506.00 120 -67 24-DH-1272 603909.34 5827809.61 1161.54 516.00 120 -68 24-DH-1273 604123.95 5827689.61 1213.45 216.00 0 -90 24-DH-1274 604063.71 5827675.66 1207.383 351.00 120 -67

Bohrkernverarbeitung, Datenüberprüfung und Qualitätssicherung - Qualitätskontrollprogramm (QA/QC)

Nach Erhalt vom Bohrer und der Verarbeitung wurden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Die verbleibende Hälfte des Bohrkerns wurde sicher vor Ort gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten wurden auf den Probenversand angebracht, um die Einhaltung der Kontrollkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) bei, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Das QA/QC-Programm wurde von der qualifizierten Person des Unternehmens, Julian Manco, P.Geo, Director of Exploration (wie unten beschrieben), überwacht.

Die Bohrkernproben wurden an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in Kamloops, British Columbia, zur Vorbereitung geschickt, wobei die Analyse in Vancouver durchgeführt wurde. Die ALS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Golduntersuchungen akkreditiert, wobei alle Analysemethoden Qualitätskontrollmaterialien in definierten Häufigkeiten und festgelegten Datenakzeptanzkriterien beinhalten. ALS Geochemistry ist unabhängig vom Unternehmen.

Jede gesamte Probe wird zerkleinert und ein Teil von 1 kg wird pulverisiert. Die Goldanalyse wird mittels einer 30-g-Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) durchgeführt, wobei die Nachweisgrenzen zwischen 0,005 und 10 ppm liegen. Außerdem wird die Methode Au Screen 30 g FA, 1 kg, 100-106 µm mit Nachweisgrenzen zwischen 0,05 und 10 % verwendet. Goldwerte über dem Grenzwert werden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Die Proben wurden auch einer geochemischen Analyse von 34 Elementen unter Verwendung eines Aufschlusses mit 4 Säuren unterzogen, gefolgt von einer induktiv gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES). Die Ergebnisse wurden von den Geologen von Spanish Mountain unter Verwendung der QCPro-Software von ALS überprüft, um vor der Veröffentlichung eine Qualitätssicherung zu gewährleisten. ALS ist unabhängig vom Unternehmen.

Julian Manco, M.Sc., P.Geo., hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten verifiziert. Der Datenverifizierungsprozess umfasste einen mehrstufigen Ansatz, um Genauigkeit und Integrität sicherzustellen. Dazu gehörte eine detaillierte Qualitätskontrollanalyse (QC) der Daten, die sowohl auf internen als auch auf externen Plattformen wie der QCPro-Software durchgeführt wurde. Diese QC-Prüfungen umfassten die Analyse von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs), Leerproben und Duplikaten, um die Zuverlässigkeit der Untersuchungsergebnisse zu bestätigen. Darüber hinaus führte Herr Manco eine Feldinspektion der in dieser Pressemitteilung erwähnten spezifischen Bohrabschnitte durch, um die geologischen Merkmale direkt zu beobachten und die Art der vorgelegten Ergebnisse zu überprüfen.

Qualifizierte Person

Julian Manco, M.Sc., P.Geo., Director of Exploration bei Spanish Mountain Gold, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Spanish Mountain Gold

Spanish Mountain Gold Ltd. konzentriert sich darauf, sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Spanish Mountain in Richtung der Errichtung der nächsten Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia voranzutreiben. Wir führen eine integrierte Whittle Enterprise Optimization durch, um die potenziell wertvollsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource aufwerten und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern eine führende Rolle zu spielen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste" Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.

Im Namen des Unternehmens:

Peter Mah

President, Chief Executive Office and Director

Spanish Mountain Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Suzette N Ramcharan

+1 604 601-3651

info@spanishmountaingold.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Alle Aussagen oder Informationen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "schätzt", "beabsichtigt", "Ziele, 'prognostiziert', 'potenziell' oder Abwandlungen davon), "glaubt", "plant", "schätzt", "beabsichtigt", "Ziele", "Vorhersagen", "Ziele", "potenziell" oder Abwandlungen davon oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Bei den hierin enthaltenen Aussagen über den Abschluss und die Verwendung der Erlöse handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die, wie auch die anderen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens, auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements oder andere Ereignisse, die diese Aussagen oder Informationen beeinflussen, ändern sollten. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77894Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77894&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8464811097Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18835746-spanish-mountain-gold-stoesst-durchgehende-mineralisierung