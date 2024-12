DJ UKRAINE-BLOG/Scholz: EU-Länder sollen mehr Ukraine-Hilfe leisten

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Scholz: EU-Länder sollen mehr Ukraine-Hilfe leisten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die übrigen EU-Länder aufgefordert, mehr Hilfen zur Unterstützung der Ukraine bereitzustellen. "Ich würde mir wünschen, dass überall in den europäischen Hauptstädten noch einmal geguckt wird, was man in den Haushalten, in den Budgets, die jetzt festgelegt werden für das kommende und das übernächste Jahr, noch an zusätzlichen Möglichkeiten absichern kann, damit die Ukraine auch die notwendige Unterstützung zur Verteidigung des Landes bekommt", sagte Scholz vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Zwar helfe da der jüngste Kredit über 50 Milliarden US-Dollar. "Aber das kann nicht alles sein, was geschehen ist. Da müssen alle nochmal schauen." Die Unterstützung für die Ukraine müsse dauerhaft abgesichert werden, forderte der Kanzler. Es müsse klar sein, "dass wir bereit sind, so lange die Unterstützung zu ermöglichen, wie sie gebraucht wird".

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2024 06:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.