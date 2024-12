DJ Volkswagen-Tarifgespräche dauern an - Abbruch weiter Option

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Die Gespräche zwischen Volkswagen und den Gewerkschaftsführern werden am Donnerstag fortgesetzt und gehen damit in den vierten Tag intensiver Verhandlungen über die Themen Kostensenkungen und mögliche Werksschließungen. Seit Montag befinden sich die Unterhändler in Gesprächen und versuchen, noch vor Weihnachten eine Einigung zu erzielen und umfangreiche Streiks abzuwenden, vor denen die Gewerkschaften für das neue Jahr gewarnt haben.

Nach wochenlangen ergebnislosen Gesprächen ging Volkswagen diese Woche in die fünfte Gesprächsrunde und beharrte darauf, dass Lohnkürzungen, Kapazitätsreduzierungen und die Abschaffung von Bonuszahlungen notwendig seien, um die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Werke zu verbessern. Die Arbeitnehmervertreter erklärten, sie würden keine Werksschließungen, Massenentlassungen oder Lohnkürzungen akzeptieren.

In einer Erklärung vom Donnerstagmorgen erklärte die IG Metall, dass alle Optionen noch immer am Verhandlungstisch diskutiert werden. Obwohl in einigen Bereichen Fortschritte erzielt worden seien, gebe es in anderen Aspekten weiterhin Uneinigkeit. "Eine längere Unterbrechung oder ein Abbruch der fünften Verhandlungsrunde gehören daher weiterhin zu den möglichen Szenarien."

Die Gespräche in Hannover sollen im Laufe des Vormittags fortgesetzt werden, sagte ein Volkswagen-Sprecher.

December 19, 2024 06:20 ET (11:20 GMT)

