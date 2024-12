Frankfurt (ots) -Wer sich den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen möchte, der braucht in der Regel einen langen Atem. Ist es dann einmal geschafft, sollte man die eigene Immobilie unbedingt absichern. Denn mit dem passenden Versicherungsschutz schützt man sich vor hohen Kosten, die durch unterschiedliche Ereignisse versursacht werden können. Die Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) können dabei unterstützen, den Versicherungsschutz bedarfsgerecht zu gestalten. Hier eine nicht abschließende Übersicht besonders wichtiger und häufig gewählter Versicherungen für Eigenheimbesitzer:Wohngebäudeversicherung: Das eigene Haus stellt oft den wertvollsten Besitz dar. Grund genug, es mit einer Wohngebäudeversicherung umfassend abzusichern. Sie schützt das Gebäude grundsätzlich gegen Gefahren durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie Explosion und Blitzschlag. Mit leistungsstarken Paketen können weitere Ereignisse in den Versicherungsschutz integriert werden.Elementarversicherung: Die Elementarversicherung stellt eine wichtige Ergänzung der Wohngebäudeversicherung dar, da sie in der Regel nicht automatisch eingeschlossen ist. Sie ergänzt den Versicherungsschutz um weitere Naturereignisse wie Überschwemmungen, Rückstau, Erdbeben oder Erdrutsche. Kombiniert man die Elementarversicherung mit der Gebäudeversicherung, ist ein Haus gegen umfangreiche Schadensereignisse abgesichert. Aber aufgepasst: Damit sindausschließlich das Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundene Gebäudebestandteile (bspw. Türen, Fenster, Wände, Bodenbeläge), Gebäudezubehör (zur Instandhaltung des Gebäudes) - und Grundstücksbestandteile auf dem versicherten Grundstück versichert. Wenn durch eine versicherte Gefahr bewegliche Einrichtungsgegenstände beschädigt werden, rückt die Hausratversicherung in den Fokus. Deshalb sollte auch dort auf den Einschluss der Elementargefahren geachtet werden.Hausratversicherung: Die Hausratversicherung ist für Mieter und Wohnungseigentümer unverzichtbar. Sie bietet Versicherungsschutz für alle beweglichen Einrichtungs-, Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände eines Privathaushalts und Schäden durch die versicherten Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus. Wichtig ist auch hier der Zusatzschutz vor Elementargefahren wie zum Beispiel Überschwemmungen, Rückstau, Erdbeben oder Erdrutsch.Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung: Wird durch ein Gebäude, durch dessen Gebäudeteile (z.B. Dachziegel) oder durch das Grundstück eine fremde Person oder fremde Sache geschädigt, können auf den Haus-/Grundstücksbesitzer entsprechende Schadenersatzansprüche zukommen - beispielsweise, wenn im Winter die Räum- und Streupflicht nicht erfüllt wird und jemand auf dem Gehweg vor dem Haus ausrutscht. Die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung schützt Eigentümer vor Schadenersatzansprüchen Dritter, die durch das Gebäude/Grundstück entstehen.Privathaftpflichtversicherung: Ein kleines Missgeschick ist schnell passiert, eventuell mit gravierenden Folgen: Wer anderen einen Schaden zufügt, muss diesen grundsätzlich ersetzen. Die private Haftpflichtversicherung darf deshalb in keinem Haushalt fehlen. Sie ist die perfekte Absicherung gegen das Risiko hoher Schadenersatzzahlungen und schützt vor unberechtigten oder überhöhten Ansprüchen. Für Immobilieneigentümer, die die Immobilie selbst bewohnen, beinhaltet die Privathaftpflicht in der Regel auch die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung.Berufsunfähigkeitsversicherung: Eine Immobilie bringt eine große finanzielle Verantwortung mit sich und ist für viele Menschen die teuerste Anschaffung ihres Lebens. Ein plötzlicher Verdienstausfall durch eine Krankheit oder einen Unfall stellt Immobilienbesitzer vor eine erhebliche finanzielle Herausforderung. Mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung stellen Immobilienbesitzer sicher, dass sie auch bei Verlust der Arbeitskraft das Darlehen sowie die Instandhaltungskosten weiterhin stemmen können.Risikolebensversicherung: Es ist immer schlimm, wenn ein Familienmitglied stirbt. Gut, wenn man sich dann wenigstens um das Geld keine Sorgen machen muss. Eine Risikolebensversicherung sichert die Hinterbliebenen finanziell ab, wenn die versicherte Person stirbt. Damit können Sie den Lebensstandard der Familie oder auch die Rückzahlung einer Immobilienfinanzierung oder anderer Kredite sicherstellen.Welche Fälle die Versicherungen im Einzelnen konkret abdecken, ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich. Der jeweilige Versicherungsschutz sollte deshalb maßgeschneidert auf den Kunden angepasst werden, da es oft viele Möglichkeiten und Varianten gibt. 