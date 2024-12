© Foto: René Bych - MAXPPP

Die Aktie des französischen Recyclingspezialisten Carbios ist heute massiv eingebrochen. Zeitweise verlor das Papier mehr als 30 Prozent an Wert. Was ist da los?Grund für den Kurseinbruch bei der Carbios-Aktie ist die Verschiebung des Baus der PET-Biorecycling-Anlage in Longlaville, Frankreich, um 6 bis 9 Monate. Die Verzögerung wird mit der verspäteten Bereitstellung zusätzlicher, nicht verwässernder Finanzierungsmittel begründet. Ein Wechsel im Management sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Emmanuel Ladent hat sein Amt als CEO zum 18. Dezember 2024 niedergelegt. Philippe Pouletty, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender, übernimmt übergangsweise die Rolle des CEO, bis ein dauerhafter …