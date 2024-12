Porsche Automobil Holding: Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.12.2024

AKTIE IM FOKUS: Porsche Automobil Holding

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 35,53 EUR

Marktkapitalisierung 5,47 Mrd. EUR

Umsatz 2023 4,54 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 87,46 %

KGV 2024* 2,27 %

4 Wochen Performance - 1,75 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 7,11 %

Branche Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat Ende September die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Die Porsche Automobil Holding geht jetzt von einem angepassten Konzernergebnis zwischen 2,4 Mrd. EUR und 4,4 Mrd. EUR aus (bisher 3,5 Mrd. EUR und 5,5 Mrd. EUR) Insbesondere die Entwicklung bei Volkswagen hat die Anpassung notwendig gemacht. Die Nettoverschuldung der Holding liegt aktuell bei 5,0 Mrd. EUR und wird sich bis Jahresende voraussichtlich zwischen 5,0 Mrd. EUR und 5,5 Mrd. EUR bewegen.

Das Ergebnis des Konzerns wird maßgeblich von der Entwicklung des Volkswagen Konzerns beeinflusst. Die Umsätze in den ersten neun Monaten lagen bei 237,3 Mrd. EUR und damit knapp über den Erlösen des Vorjahres (235,1 Mrd. EUR). Das Bruttoergebnis reduzierte sich um 1,9 Mrd. EUR auf 42,4 Mrd. EUR, die Bruttomarge verringerte sich von 18,9 Prozent auf 17,9 Prozent. Die operative Umsatzrendite reduzierte sich noch deutlicher von 6,9 Prozent auf 5,4 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern sank in den ersten drei Quartalen um 4,0 Mrd. EUR auf 8,9 Mrd. EUR. Die Porsche AG erzielten in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 28,6 Mrd. EUR gegenüber einem Umsatzerlös von 30,1 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Bruttoergebnis reduzierte sich um 15,2 Prozent auf 7,3 Mrd. EUR - entsprechend sank die Bruttomarge von 28,5 Prozent auf 25,5 Prozent. Das operative Ergebnis reduzierte sich im Betrachtungszeitraum von 5,5 Mrd. EUR auf 4,0 Mrd. EUR.

Sowohl Volkswagen als auch Porsche werden auch zukünftig erhebliche Investitionen in die Transformation hin zur Elektromobilität investieren. Zudem agieren beide Unternehmen in einem sehr anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld....

