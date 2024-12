Die neuen Absatzzahlen für den Automarkt in der EU fallen für die einzelnen Auto-Aktien gemischt aus. Während ein bekannter Autobauer deutlich verliert, legen andere sogar zu. Der europäische Automarkt ist im November wieder ins Stottern geraten. Wie der Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte, wurden im letzten Monat mit 869.816 Autos fast zwei Prozent weniger neue Fahrzeuge zugelassen als ein Jahr zuvor. Noch im Vormonat hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...