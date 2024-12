Marktschorgast (ots) -Ob autarker Luxusliner oder innovativer 3,5-Tonner: Besucher der CMT 2025 in Stuttgart können jetzt die besondere Vielfalt von FRANKIA live erleben. Während der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit werden alle FRANKIA Modell-Highlights und Topseller unter einem Dach in Halle 3 zu sehen sein. Unter den 11 Modellen an Stand 3A52 werden unter anderem der innovative 3,5-Tonner FRANKIA NOW - erstmals in allen drei Styles - sowie der luxuriöse Premiumliner PLATIN Pure und der integrierte NEO in der Edition BLACK LINE sein.FRANKIA NOW in drei Styles - live auf der CMT 2025!Freie Blickachsen, indirektes Licht, organische Formen, neue frische Farbkombinationen - so sieht der teilintegrierte FRANKIA NOW die Zukunft der Wohnmobile schon heute. Denn der teilintegrierte 3,5-Tonner setzt Maßstäbe in Sachen Design, Licht, Raum und Details. Außen wirkt er lässig sportlich - im Innenraum dominiert cleanes Design in Anthrazit mit frischen Farbakzenten sowie einem spannenden Materialmix. Die Stoffverkleidung schafft Gemütlichkeit und wirkt schallisolierend. Dank des besonderen Innenraumdesigns und der innovativen Raumgestaltung mit 2,13 m Raumhöhe bemerkt man schon beim Eintreten eine Weite im Raum, die es so in keinem Vergleichsmodell gibt. Unterstützt wird das großartige Raumgefühl durch ein cleveres Beleuchtungs- bzw. Lichtsystem und viele smarte Details, die es so zuvor noch nie gab.Das Besondere: NOW gibt es in den drei frischen Styles Sun, Ocean und Peach, die nicht nur im Innenraum sondern auch im Außendesign gespielt werden. Live zu sehen sind die drei Farbwelten während CMT 2025 in Halle 3, Stand 3A52.www.frankia.com/nowEdition Pure: perfekter Einstieg in das Luxussegment FRANKIA PLATINFRANKIA PLATIN in der Edition Pure ist der "Shortcut" unter den Luxuslinern. Der edle Integrierte ist ideal für anspruchsvolle Reisende, die die besonderen Annehmlichkeiten eines FRANKIA PLATIN auch auf einer kompakten Länge von unter 8 Metern genießen wollen. Ob starke Mercedes-Benz-Basis (190 PS und 9-Gang-Automatik), besondere Autarkie (u. a. 300-Ah-LiFePO-Batterie, 3 x Solaranlage 100 W) oder Upperclass-Wohnkomfort - die Edition Pure setzt auf Unabhängigkeit. Doch sie macht auch flexibel: Denn viele Besonderheiten können optional hinzugenommen werden - was wiederum preislich den Einstieg in das Luxussegment noch attraktiver macht. Live auf der CMT: FRANKIA PLATIN Pure I 7400 GD und PLUS.Typisch FRANKIA: Pure zeigt sich auch im Style individuell. Das Innendesign ist zeitlos: Visby White (ein helles Holz mit dezenter Maserung) oder Noce Bianco (eine dunklere Variante) werden kombiniert mit einer exklusiven Leder-Microfaser-Polsterung. Details wie die Logo-Stickerei und das Lederlenkrad runden das geschmackvolle Interieur ab. Auch das Außendesign wird durch Akzente veredelt.www.frankia.com/platin-pureFRANKIA NEO in der Edition BLACK LINE - jetzt teilintegriert und integriert!Der FRANKIA NEO BLACK LINE fällt auf, in jeglicher Hinsicht. Optisch mit seinem besonderen Außen- und Innenraumdesign und in Sachen Komfort mit einer On-Top-Ausstattung, die selbst die umfangreiche Serie des FRANKIA NEO übertrifft. Der beliebte 3,5-Tonner auf unter 7 m Länge in der Edition BLACK LINE ist während der CMT mit zwei Grundrissen vertreten: FRANKIA NEO MI 7 BD - mit Querbett im Heck und großer Sitzgruppe - und FRANKIA NEO MT 7 GDK - mit Längsbetten und extragroßer Küche.Typisch FRANKIA NEO: Frontantrieb des Mercedes-Benz-Sprinters, einzigartiges Raumgefühl mit durchgehend 2 m Innenraumhöhe, Smart-Load-System und hoher FRANKIA QualitätsstandardOn-Top-Serienausstattung (zusätzlich zur Ausstattung des FRANKIA NEO):Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIK, 92-Liter-Kraftstofftank, Tempomat, ECO-Start-Stopp-Funktion, Fernlicht-, aktiver Spurhalte- und Aufmerksamkeitsassistent, MBUX, Rückfahrkamera, Solaranlage, 105-Ah-LiFePO-Batterie u. v. m.www.frankia.com/neoCMT 2025 in Stuttgart: FRANKIA und die Groupe Pilote in Halle 3Neben den 11 Topsellern und Neuheiten von FRANKIA sowie 5 Modellen des Microliners Yucon (beide Stand 3A52) warten auch die neusten Wohnmobile von Pilote und Le Voyageur darauf, erkundet zu werden. 36 Modelle der Groupe Pilote werden insgesamt in Halle 3 zu sehen sein.www.frankia.comPressekontakt:Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/5934899