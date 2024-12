München (ots) -Octopus Energy hält zu Weihnachten ein besonderes Geschenk bereit: Am 24. Dezember erhalten alle Kund*innen mit einem digitalen Messzähler (Smart Meter) zwischen 18:00 und 22:00 Uhr kostenlosen Strom. Mit dieser Aktion möchte das EnerTech-Unternehmen, das inzwischen 600.000 Haushalte in Deutschland versorgt, die entscheidenden Vorteile der Smart Meter Technologie aufzeigen und verdeutlichen, wie moderne Technik helfen kann, den Energieverbrauch effizienter und kostengünstiger zu gestalten."Wir lieben unsere Kund*innen und wollten ihnen zu Weihnachten Danke sagen. Niemand sollte sich an Heiligabend Gedanken darüber machen müssen, welche Lichterkette eingeschaltet wird und welche nicht. Und natürlich möchten wir zeigen, wie vorteilhaft Smart Meter sind, wenn wir sie netzdienlich einsetzen. Deshalb freuen wir uns sehr, unseren mehr als 15.000 Smart Meter Kund*innen an Heiligabend eine kleine kleine Freunde zu bereiten", erklärt Bastian Gierull, CEO bei Octopus Energy Germany.Potenzial für günstigen Weihnachts-Strom bleibt ungenutzt - Smart Meter als SchlüsselDer Zeitraum rund um Weihnachten, in dem der Stromverbrauch traditionell sinkt und viele Haushalte, Geschäfte und Büros geschlossen sind, bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, überschüssige Energie im Stromnetz optimal zu nutzen. Bereits im vergangenen Jahr gab es während der Feiertage sogar negative Strompreise, was bedeutet, dass Stromanbieter Energie in Zeiten des Überangebots zu nahezu null Kosten bereitstellen könnten. Die Voraussetzung: Intelligente Messsysteme, die den Stromverbrauch in Echtzeit übermitteln."Wenn jeder deutsche Haushalt einen Smart Meter hätte, könnten wir Strom zum Nulltarif für alle möglich machen - und das nicht nur an Weihnachten. Strom würde dann zu besonders günstigen Zeiten, etwa bei einem Überschuss an erneuerbarer Energie, kostenlos oder zu deutlich reduzierten Preisen angeboten - ohne dass sich Verbraucher*innen darum kümmern müssen", erklärt Bastian Gierull.Smart Meter Quote: Millionen-Ersparnisse für Kund*innen verpuffenDer Haken: Millionen Haushalte in Deutschland können von diesen Vorteilen nicht profitieren. Denn trotz des enormen Potenzials von Smart Metern für Endverbraucherinnen und das Stromnetz kommt der Rollout in Deutschland nur zäh voran. Bürokratische Hürden, hohe Sicherheitsanforderungen und zahlreiche technische Richtlinien und Zertifizierungen bremsen die flächendeckende Einführung. Während in anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Spanien, Italien oder Luxemburg bei knapp 100 Prozent aller Haushalte von den Vorteilen eines Smart Meters profitieren können, liegt die Abdeckung in Deutschland bei mageren ein bis zwei Prozent."Wir hätten diese Aktion gerne für all unsere Kund*innen möglich gemacht und haben viele Optionen geprüft. Doch die Realität ist: Es geht nicht ohne Smart Meter. Wer liest schon am Heilig Abend mehrmals seinen Zähler manuell ab oder ruft den Hausmeister an - das ist viel zu umständlich. Stattdessen fordern wir: Smart Meter für alle, und zwar jetzt! Die Politik muss endlich diese absurden Hürden abbauen, damit die Vorteile der Energiewende bei allen Haushalten ankommen."Octopus Energy Petition "Smart Meter für alle" - für eine schnellere UmsetzungAngesichts der Blockade des Rollouts fordert Octopus Energy die Politik und Netzbetreiber auf, den Ausbau von Smart Metern zu beschleunigen. Verbraucher*innen, die noch nicht mit einem Smart Meter ausgestattet sind und darüber hinaus alle Interessierten, können sich jetzt für den schnelleren Rollout einsetzen, indem sie die Octopus Energy Petition "Smart Meter für alle" unterzeichnen. Ziel der Petition ist es, gesetzliche Hürden abzubauen und die Technologie flächendeckend verfügbar zu machen.Redaktionelle AnmerkungVerbraucher*innen können die Octopus Energy "Smart Meter für alle"- Petition über diesen Link abrufen (https://chng.it/F5jHBL24SW) und unterzeichnen.Die Strom-Schenk-Aktion richtet sich an alle Kund*innen von Octopus Energy, die bereits über einen Smart Meter verfügen. Diese Kundinnen müssen nichts weiter tun - der gesamte Stromverbrauch im Zeitraum von 18:00 bis 22:00 Uhr am 24. Dezember wird automatisch gutgeschriebenPressekontakt:Verena KöckSenior PR & Communication Managerpresse@octopusenergy.deOriginal-Content von: Octopus Energy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158457/5934919