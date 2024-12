Der Rüstungskonzern Rheinmetall verzeichnet einen bedeutenden geschäftlichen Erfolg mit der Sicherung zweier strategischer Großaufträge von der Bundeswehr. Das Düsseldorfer Unternehmen wird in Zusammenarbeit mit KNDS Deutschland die digitale Modernisierung von 10.000 Militärfahrzeugen durchführen. Der Gesamtwert dieses ersten Auftrags beläuft sich auf 1,98 Milliarden Euro, wobei Rheinmetall die Hälfte des Projekts übernimmt. Die Integration der digitalen Funkausrüstung soll Mitte 2025 beginnen und voraussichtlich bis Ende 2030 abgeschlossen sein.

Umfassende IT-Integration für Landstreitkräfte

In einem parallel vereinbarten zweiten Großprojekt wird Rheinmetall gemeinsam mit dem bayerischen Unternehmen Blackned die IT-Systeme sämtlicher Fahrzeug- und Plattformsysteme der Landstreitkräfte modernisieren. Von diesem zusätzlichen Auftrag mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro entfallen etwa 730 Millionen Euro auf Rheinmetall. Als Unterauftragnehmer wird unter anderem Airbus Defence and Space an der Umsetzung beteiligt sein.

