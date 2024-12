Ethereum Prognose: Keine ETH-Verkäufe mehr? Indikator zeigt bullische Zukunft

In den letzten 24 Stunden fällt Ethereum um rund 5 Prozent. Damit sind die Verluste deutlich größer als im Gesamtmarkt. Anleger nehmen Gewinne mit und die Ablehnung an der psychologischen Kursmarke von 4.000 US-Dollar war hier mehr als deutlich. So könnt es abermals bei rund 3.700 US-Dollar eine antizyklische Gelegenheit zur Akkumulation von ETH geben. Denn Indikatoren machen Hoffnung. Möglicherweise werden die Verkäufe bei der zweitwertvollsten Kryptowährung schon bald weniger, was dann wiederum auch eine bullische ETH Prognose untermauern dürfte.

Ethereum: Mehr Hodler setzen auf ETH

Die Ethereum Hodler Balance zeigt, wie viel ETH von Investoren langfristig gehalten wird. Diese Metrik spiegelt das Vertrauen in Ethereum wider und ist ein Indikator für Stabilität. Steigende Werte deuten auf reduzierte Verkaufsbereitschaft hin, wodurch die verfügbare Angebotsmenge abnimmt. Langfristige Halter minimieren zudem die Marktschwankungen, da sie ihre Bestände trotz kurzfristiger Preisschwankungen behalten. Eine hohe Hodler Balance signalisiert oft ein bullisches Marktumfeld und eine gestärkte Nachfragebasis. Denn hier gibt es Anleger, die langfristig an ETH glauben.

Ethereum diamond hands holding strong



110M ETH is now in the grip of long-term holders.



Conviction rising, supply tightening.



As ETH balances grow, so does the faith in its future.



Less selling pressure.



More bullievers. pic.twitter.com/NGcUXbbvNh - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) December 18, 2024

Der hiesige Analyst sieht in den über 110 Millionen ETH bei langfristigen Haltern ein klares Zeichen für steigendes Vertrauen in Ethereum. Diese Entwicklung führt zu einer Angebotsverknappung, da weniger ETH auf den Markt kommt. Der wachsende Optimismus unter Investoren könnte die Nachfrage weiter antreiben, während das knappe Angebot den Preis unterstützt. Der Analyst deutet nun an, dass diese fundamentale Dynamik Ethereum mittelfristig in eine starke Position versetzt, die von nachhaltigem Wachstum geprägt sein dürfte.

Sowohl das knappe Angebot auf Börsen, die hohe Hodler-Ratio oder die steigende Menge an ETH in Smart Contracts und Staking sprechen für ein weiterhin knappes Angebot, das eine positive Zukunft für ETH unterstützt.

Ethereum Alternative: Letzte Chance bei Crypto All-Stars - Presale endet in 24 Stunden

Das Projekt Crypto All-Stars (STARS) hat derweil in seinem Presale bereits mehr als 23 Millionen US-Dollar eingesammelt. Diese starke Summe zeigt die hohe initiale Nachfrage und das wachsende Interesse an innovativen Meme-Coins. Der Vorverkauf, der in rund 24 Stunden endet, bietet Anlegern die letzte Chance, STARS zu einem reduzierten Preis von 0,0016782 US-Dollar pro Token zu erwerben.

Ein zentraler Aspekt des Erfolgs von STARS ist das MemeVault-Staking-Protokoll, das Nutzer für langfristiges Halten belohnt. Durch das Protokoll wird das Angebot effektiv verknappt, da Token für das Staking genutzt werden, während die Nachfrage steigt. Anleger profitieren von hohen potenziellen Renditen, wobei das Protokoll Belohnungen je nach gehaltenem Bestand signifikant steigert.

Mehr über Crypto All-Stars erfahren

Das MemeVault-Protokoll zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit aus. Es vereint Staking-Optionen für führende Meme-Coins wie Shiba Inu (SHIB), Floki Inu (FLOKI) und weitere auf einer Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, mehrere Blockchains zu nutzen, was Effizienz und Komfort für Nutzer steigert. Insgesamt werden zum Start 11 Meme-Coins unterstützt, mit Plänen zur Erweiterung.

STARS hebt sich auch durch sein Design hervor, das auf langfristiges Halten ausgelegt ist. Das knappe Angebot und die hohe Nachfrage im Staking-Protokoll positionieren STARS als heiße Wahl unter den Meme-Coins.

Mit der geprüften Smart-Contract-Sicherheit durch Coinsult und SolidProof schafft Crypto All-Stars Vertrauen bei Investoren. Die Community auf Plattformen wie Telegram und X hält Interessierte stets über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Der Presale von STARS setzt also auf eine innovative Lösung für den dynamischen Meme-Coin-Markt. Anleger, die frühzeitig einsteigen, könnten von den potenziellen Kurssteigerungen profitieren. Denn noch 24 Stunden gibt es STARS garantiert zum fixen Preis, bevor nach Handelsstart die Preisbestimmung durch Angebot und Nachfrage erfolgt. Ähnlich wie bei Ethereum gibt es auch bei Crypto All-Stars stark verknappende Faktoren und ein Konzept, das kontinuierlich Nachfrage generieren dürfte.

Mehr über Crypto All-Stars erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.