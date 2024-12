Mainz (ots) -ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler hat den Vorsitz der Global Task Force für öffentlich-rechtliche Medien (GTF) (https://www.publicmediaalliance.org/global-task-force/) von Catherine Tait, Präsidentin der kanadischen CBC/Radio-Canada, übernommen. Zu dem Netzwerk gehören die Führungsspitzen von sieben führenden Rundfunkanstalten. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Werte und Interessen öffentlich-rechtlicher Medien international zu verteidigen: Zugang, Genauigkeit, Verantwortlichkeit, Kreativität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und hohe journalistische Standards. Neben dem ZDF sind ABC (Australien), RNZ (Neuseeland), CBC/Radio-Canada (Kanada), BBC (Großbritannien), France Télévisions (Frankreich) und SVT (Schweden) in der GTF versammelt."Öffentlich-rechtliche Medien stehen überall auf der Welt unter zunehmendem wirtschaftlichen und politischem Druck. Deshalb müssen wir über Grenzen und Kontinente hinweg mit einer Stimme sprechen und unsere Zusammenarbeit verstärken, wo immer dies möglich ist", betont Dr. Norbert Himmler. "Mein herzlicher Dank geht in diesem Zusammenhang an Catherine Tait für alles, was sie international im Dienst für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erreicht hat.""Öffentlich-rechtliche Medien sind stärker, wenn sie zusammenstehen. Mit Norbert Himmler an der Spitze wird die GTF weiter für unabhängigen Journalismus, Pressefreiheit und authentisches Storytelling stehen, davon bin ich überzeugt", so Catherine Tait.Die Mitglieder der Global Task Force für öffentlich-rechtliche Medien sind:- David Anderson, Managing Director, ABC (Australia)- Tim Davie, Director General, BBC (United Kingdom)- Delphine Ernotte Cunci, President & CEO, France Télévisions (France)- Norbert Himmler, Intendant, ZDF (Deutschland), Vorsitzender der GTF- Anne Lagercrantz, Director General, SVT (Sweden)- Jim Mather, Chair of the Board, RNZ (New Zealand)- Catherine Tait, President & CEO, CBC/Radio-Canada (Canada)Catherine Tait, die die Global Task Force seit ihrer Gründung 2020 geleitet hat, beendet Ende dieses Jahres ihre zweite Amtszeit als Präsidentin und CEO von CBC/Radio-Canada.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenGlobal Task Force for public media (https://www.publicmediaalliance.org/global-task-force/)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5934951