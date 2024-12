Vertikale Farmen, "woke" künstliche Intelligenz und 23andMe haben es in unsere jährliche Liste der gescheiterten Technologien geschafft. Es heißt, aus Misserfolgen lerne man mehr als aus Erfolgen. Wenn dem so ist, dann ist dies eine sehr lehrreiche Aufzählung: MIT Technology Reviews jährliche Liste der größten Flops und Fiaskos in allen Bereichen der Technologie. Einige der Pannen waren lustig, wie die "woke" KI, die Google in Schwierigkeiten brachte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...