Gold, Silber, Minenaktien, Aktienmärkte - nichts blieb gestern von dem Orkan verschont, der über die Finanzmärkte hinwegzog. Die US-Notenbank senkte zwar die Zinsen um weitere 25 Basispunkte. Doch der Ausblick mit womöglich nur noch zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 alarmierte die Anleger,Die Renditen der US-Staatsanleihen schossen nach oben. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe notiert so hoch wie in den vergangenen sechs Monaten nicht mehr. Der US-Dollar ist in der Folge ebenfalls um rund ein Prozent ...

