Köln (ots) -Auch im neuen Jahr überrascht ONE mit einer spannenden Mischung aus actiongeladenen Dramen, cleveren Krimis und emotionalen Geschichten. Der Bogen spannt sich über die belgische Feuerwehr-Serie "Unter Feuer", über die Historienserie "Velvet" bis zu neuen Staffeln beliebter Krimiserien wie "Sister Boniface", "Adam Dalgiesh", "Professor T" sowie "Murdoch Mysteries". Außerdem zeigt ONE noch einmal alle Folgen des britischen Erfolgstitels "Sherlock", erstmals auch mit englischem Originalton.Unter FeuerONE zeigt als Free TV Premiere die belgische zehnteilige Dramaserie "Unter Feuer" (Original: Onder Vuur) über die Arbeit und Erlebnisse einer Feuerwehreinheit.Mutig und mit starkem Zusammenhalt nimmt eine belgische Feuerwehrtruppe aus Ostende die Herausforderungen ihres gefährlichen Alltags an. Doch nicht nur brennende Häuser stellen sie auf die Probe, auch persönliche Konflikte und berufliche Rückschläge verlangen alles von ihnen.Patrick (Sam Louwyck) ist Leutnant bei der Feuerwehrwehr in Ostende. Die Arbeit seiner Leute ist ungestüm, aber gleichzeitig auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Gemeinsam hat für sie die Rettung eines Menschenlebens Vorrang vor allen Regeln. Als Adjutant Steve suspendiert wird und Patrick, scheinbar unerwartet, beschließt, die Truppe zu verlassen, um befördert zu werden, gerät die ganze Feuerwehrwache ins Wanken.Free-TV-Premiere ab dem 13.01.25 ab 22:10 Uhr, jeweils 2 Folgen jeden MontagProfessor T (Staffel 3)Spannende Fälle, ein brillanter Verstand und dunkle Geheimnisse. Professor T kehrt zurück und muss diesmal nicht nur knifflige Verbrechen lösen, sondern auch seine eigene Vergangenheit bewältigen - und das alles hinter Gittern.In den Hauptrollen der mehrfach preisgekrönten britischen Krimiserie spielen wieder Ben Miller als "Professor T", Emma Naomi, Frances de la Tour und Juliet Stevenson.Professor T. wartet nach seiner Verhaftung im Gefängnis auf seinen Prozess. Während er mit Unterstützung von Dan und Lisa darum kämpft, sein früheres Leben und seinen alten Job wiederzubekommen, unterstützt er dennoch die beiden wieder bei der Lösung kniffliger und faszinierender Verbrechen. In dieser Staffel deckt der Professor auch die Wahrheit über die Nacht auf, in der sein Vater starb.Free-TV-Premiere ab dem 08.01.25 ab 20:15 Uhr, jeden Mittwoch eine FolgeVelvet (Staffel 1 und 2)Die spanische Erfolgsserie "Velvet" führt uns in die glamouröse Welt eines eleganten Modehauses im Madrid der 1950er Jahre. Im Zentrum der Erzählung stehen Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre), der charismatischen Erben der "Galerías Velvet" und Ana Ribera (Paula Echevarría), eine talentierte und ambitionierte junge Schneiderin aus einfachen Verhältnissen. Die beiden verlieben sich ineinander, doch ihr ungleicher Stand verhindert, dass sie ihren Gefühlen folgen können. Die ersten beiden Staffeln der Serie zeigen den Weg der Beiden ebenso wie eine tiefe wirtschaftliche Krise des Modehauses, aus der heraus Alberto einen Neuanfang für das Unternehmen finden muss.Free-TV-Premiere ab dem 07.01.25 ab 21:45 Uhr, jeweils 3 Folgen jeden DienstagSherlock (Staffel 1-5)Knifflige Rätsel, rasante Spannung und bissiger Humor machen diese Neuinterpretation der klassischen Detektivgeschichten zu einem echten Highlight. Sherlock Holmes und Dr. Watson begeistern mit genialen Fällen im modernen London.Mit Benedict Cumberbatch als brillantem Sherlock Holmes und Martin Freeman als loyalem Dr. John Watson eroberte die BBC-Serie Sherlock in fünf Staffeln die Herzen von Millionen von Zuschauern weltweit. Die Serie versetzt die Abenteuer des legendären Detektivs ins moderne London. Von den ersten Fällen in Ein Fall von Pink bis zu den spektakulären Entwicklungen in den späteren Staffeln entfalten sich Meisterwerke der Kriminalkunst und intensive persönliche Konflikte. Ob knifflige Rätsel, der ikonische Gegenspieler Moriarty oder emotionale Enthüllungen - jede Staffel bietet unvergessliche Höhepunkte.ONE strahlt sämtliche Sherlock Folgen erstmals auch mit dem englischen Originalton aus.Ausstrahlung ab dem 07.01.25 ab 20:15 Uhr, jeden Dienstag eine FolgeSister Boniface (Staffel 2 und 3)Eine Nonne als clevere Ermittlerin - mit Charme und Köpfchen löst Sister Boniface die ungewöhnlichsten Verbrechen, sei es bei Schachturnieren, Hexenzirkeln oder Piratensendern.Es sind die 1960er Jahre. Schwester Boniface ist mit ihrer Begabung für Detektivarbeit eine unschätzbare Bereicherung für das Great Slaughter Police Department. Ihr Glaube an die Forensik wird nur noch von ihrer Leidenschaft für Ermittlungen übertroffen.In dieser Serie zwingt die Schwester einen Mörder bei einem Schachturnier zum Schachmatt, dreht eine Runde bei einem Piratensender, ist konfrontiert mit einen Hexenzirkel.ONE zeigt als TV Premiere die 2. und 3. Staffel der gefeierten Krimi-Light-Serie.Ab dem 19.02.2025 ab 20.15 Uhr, jeden Mittwoch eine FolgeAdam Dalgliesh - Scotland YardPackende Mordfälle vor der Kulisse der 1970er-Jahre. "Adam Dalgliesh - Scotland Yard" überzeugt mit scharfsinnigem Verstand und emotionaler Tiefe in Geschichten, die unter die Haut gehen.Die zweite Staffel der britischen Serie setzt weitere Romane von P.D. James spannend und eindrucksvoll um. In der Hauptrolle brilliert Bertie Carvel als der ebenso scharfsinnige wie einfühlsame Detective Chief Inspector Adam Dalgliesh. In jeder Episode löst Dalgliesh komplexe und tiefgründige Mordfälle. Vor der Kulisse des Großbritanniens der 1970er Jahre erzählt die Serie packende Kriminalgeschichten, die durch psychologische Raffinesse und eindrucksvolle Atmosphäre bestechen.Free-TV-Premiere der Staffel 2; jeweils 2 Folgen ab 21:40 am 26.02.25, 05.03.25 und 12.03.25; WDH Staffel 1 ab 21:40 Uhr jeweils 2 Folgen am 19.03.25, 02.04.25 und 26.03.25Murdoch Mysteries (Staffel 6)Neue Fälle und überraschende Wendungen. Detective Murdoch kombiniert innovative Ermittlungsmethoden mit persönlichem Drama und beweist erneut, dass er im Alleingang die kniffligsten Verbrechen lösen kann.Die beliebte kanadische Krimiserie "Murdoch Mysteries" kehrt mit ihrer sechsten Staffel zurück. Detective William Murdoch (Yannick Bisson) setzt weiterhin auf bahnbrechende Ermittlungsmethoden, um die komplexesten Verbrechen in Toronto im späten 19. Jahrhunderts zu lösen.Die Staffel beginnt mit einem dramatischen Wendepunkt: Murdoch findet sich nach einer beruflichen Krise in einer neuen Stadt wieder. Doch es dauert nicht lange, bis er in einen weiteren mysteriösen Fall verwickelt wird. Währenddessen muss Dr. Julia Ogden (Héléne Joy) wichtige Entscheidungen treffen, die ihr Leben und ihre Beziehung zu Murdoch nachhaltig beeinflussen könnten.Free-TV-Premiere, 1. Episode am 11.12.24 um 21:05 Uhr, weitere Episoden ab 08.01.25 um 21:00 Uhr, jeden Mittwoch eine FolgeAlle fremdsprachigen Produktionen werden auch mit dem Ton der Originalsprache ausgestrahlt.Alle Produktionen jeweils 30 Tage in der ARD-Mediathek.