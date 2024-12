Darmstadt (ots) -Der Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud toplink unterstützt das Bio-Weingut Zwölberich in Langenlonsheim mit seinem Omnichannel-Management System yourix. Die skalierbare Cloud-Lösung optimiert und vereinfacht die Digitalisierung der Unternehmens- und Kundenkommunikation des Weinguts und bietet eine multifunktionale, mehrsprachige Kommunikation über alle Kanäle von Webchat bis E-Mail innerhalb einer Anwendung. Im neuen Webauftritt von Zwölberich (www.zwoelberich.de) kommt zudem die in yourix optional integrierte Chatbot-Funktion zum Einsatz. Web-Besucher sind dazu eingeladen, den auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Chatbot als experimentellen, digitalen Weinberater auszuprobieren und ihre Erfahrungen mit dem Team des Weinguts zu teilen.Das 1711 gegründete Weingut Zwölberich ist einer der Pioniere des ökologischen Weinanbaus in der Weinregion an der Nahe und bewirtschaftet seine Weinberge seit 1993 nach den biodynamischen Demeter-Richtlinien. Mit seiner Entscheidung für yourix und der neuen Online-Präsentation inklusive KI-gestütztem Chatbot ist das mehrfach ausgezeichnete Bio-Weingut erneut am Puls der Zeit und verbindet nachhaltigen Weinbau mit zukunftsorientierter Digitalisierung."Das Weingut verbessert durch die Einführung von yourix das Kommunikationsmanagement und die Customer- und User-Experience. Nachhaltigkeit und Digitalisierung besitzen eine große transformative und erfolgsrelevante Kraft, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken kann. Deshalb legen innovative Unternehmen wie Zwölberich ihren Fokus nicht nur auf eine nachhaltige, sondern auch auf eine digitale Transformation", erklärt Tarkan Akman, Chief Marketing Officer (CMO) bei toplink.Unternehmensinformation (www.toplink.de):toplink ist ein führender Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud. Neben der virtuellen Cloud-Telefonanlage und dem Telefonkonferenz-Service myTelco bietet toplink mit yourix eine skalierbare Cloud-Lösung für Unternehmen und Institutionen mit Omnichannel-Kundenkontakt. yourix ermöglicht den kontrollierten Kundenkontakt über alle wesentlichen Kanäle von Webchat bis E-Mail innerhalb einer transparenten Anwendung. toplink ist zudem einer der größten Betreiber digitaler Telefonnetze und ermöglicht mobile Arbeitsplatzlösungen für Unternehmen in aller Welt. Die Cloud-Lösungen sind ortsunabhängig in über 20 Ländern verfügbar.Pressekontakt:toplink GmbHTarkan AkmanGeschäftsleitung / CMOTel. +49 (0)6151 62750presse@toplink.degriffith prThomas GriffithTel. +49 (0)6172 137330toplink@griffith-pr.deOriginal-Content von: toplink GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54065/5935011