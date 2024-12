Krypto News: Nach neuer ISO-Norm - steht die Welt jetzt vor einer globalen Akzeptanz der Kryptowährungen?

Die Welt der Finanzen hat sich nicht zuletzt dank des großen Erfolges des Internets verändert, denn heutzutage laufen Banking, Investitionen und Käufe von Waren und Dienstleistungen zu einem großen Anteil im World Wide Web. Auch Kryptowährungen werden immer beliebter: Im Jahr 2024 ist die Anzahl der Krypto-Nutzer auf über 562 Millionen gestiegen.

Zudem wurden weitere Meilensteine im Jahr 2024 erreicht: Bitcoin und Ethereum haben Spot-ETFs in den USA erhalten, gestern erst wurde von der deutschen Bundesregierung das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz (FinMaDig) verabschiedet und darüber hinaus wurde jetzt mit der ISO-Norm 20022 ein neuer Standard herausgebracht, der die Welt verändern könnte. All das könnte jetzt die globale Akzeptanz der Kryptowährungen verbessern.

Was macht die neue ISO-Norm?

Bei der internationalen Organisation für Normungen (ISO) handelt es sich um eine wichtige Vereinigung, die einen Teil der World Standards Cooperation (WSC) darstellt und weltweite Normen festlegt. Auch in der Finanzwelt werden entsprechende ISO-Normen erstellt und genutzt, um den weltweiten Bezahlverkehr zu regeln. Jetzt wurde mit der ISO 20022 der Standard des Datenaustausches zwischen verschiedenen Finanzinstituten neu festgelegt, bei dem ein Wechsel vom bisherigen SWIFT-System hin zu einer XML-Datenstruktur vollzogen wird.

Dieser neue Standard wird weltweit eingeführt - unter anderem in dem europäischen System. Der Grund für die neue Norm: Die Umstellung des Datensystems soll vor allem grenzüberschreitende Zahlungen effizienter gestalten. Auch die Krypto-Sphäre profitiert von der neuen ISO-Norm, denn die traditionelle Finanzwelt wird dadurch mit den digitalen Lösungsansätzen verbunden.

Wie reagiert die Finanzwelt auf die neue ISO-Norm?

Gleichzeitig gibt es bereits einige etablierte Kryptowährungen, die mit der neuen ISO-Norm kompatibel sind: Der XRP-Token und sein Ledger sind ideal für die Nutzung von grenzüberschreitenden Zahlungen aufgestellt und wurden bereits in einige Bankensysteme der Finanzwelt integriert. So funktioniert die Ripple-Währung unter anderem als Brückenwährung und kann schnelle und günstige Transaktionen ermöglichen. Auch Cardano gehört zu den Kryptowährungen, die von der Umstellung der Finanzsysteme profitieren könnten. Zudem gibt es auch einige kleinere Kryptowährungen, die bereits eine Kompatibilität besitzen, doch die meisten größeren Projekte sind bisher nicht entsprechend aufgestellt.

Aus investorischer Sicht könnte es also durchaus langfristig rentabel sein, sich näher mit Krypto-Projekten zu beschäftigen, die eine Unterstützung der ISO-Norm bieten. Gleichzeitig werden auch Krypto-Wallets in Zukunft immer relevanter werden, weshalb Anbieter wie MetaMask, Trust Wallet oder Best Wallet sich immer breiter aufstellen und dabei helfen, den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu ermöglichen. Auch hier gibt es öfter native Wallet-Token, die einige Vorteile bieten können.

Presale-Start ein voller Erfolg: Best Wallet sammelt fast 5 Millionen US-Dollar Kapital

Als kostenlose Multi-Chain-Wallet ist die Best Wallet mit vielen verschiedenen Blockchain-Systemen kompatibel. Gleichzeitig wird der BEST-Token als nativer Coin eingesetzt, um das Ökosystem der Krypto-Wallet zu unterstützen. Dies ist unter anderem deshalb sinnvoll, da die Anzahl der Nutzer rasant ansteigt und gleichzeitig neue Funktionen, Features und Boni nutzen möchte. In den ersten sechs Monaten seit dem Start von Best Wallet wurden bereits über 70.000 neue Nutzer registriert.

Gleichzeitig bietet der BEST-Token viele praktische Funktionen: Anleger erhalten einen frühzeitigen Zugriff auf Presale-Projekte, die von der Best Wallet unterstützt werden. Auch gibt es geringere Überweisungskosten sowie höhere Staking-Belohnungen im Staking-Angebot von Best Wallet. Außerdem wird die Governance über den BEST-Token gesteuert.

Frühzeitige Investoren, die noch im laufenden Presale den BEST-Token erwerben, können diesen direkt in einem ersten Staking-Angebot festsetzen. Hier wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 474 Prozent geboten. Das Staking-Programm wird für drei Jahre nach dem offiziellen Coin Launch bestehen bleiben und soll damit langfristig das Netzwerk sichern und gleichzeitig Bonuszahlungen und ein passives Einkommen für Investoren garantieren.

Gleichzeitig liegt der aktuelle Preis für den nativen Best Wallet Coin bei 0,02325 US-Dollar, wobei sich dieser Wert innerhalb der nächsten 13 Stunden auf den nächsten Preis erhöhen wird.

