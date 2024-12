Actien-Börse

Das Verhältnis Käufer und Verkäufer hat sich jedoch in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Die früheren großen Goldkäufer sind wieder die bestimmende Größe für den Preis.Laut World Gold Council ergibt sich zurzeit folgendes Bild, jeweils bezogen auf die Quartalszahlen und hochgerechnet auf das Jahr.Der Goldanteil im Portfolio der Zentralbanken erreicht mit 74,2 % USA, 73,5 % Deutschland, 72 % Frankreich und 70 % Italien einen größten Anteil des Westens am Gesamtbestand. Die Goldnachfrage sieht ganz anders aus: China kaufte im 1. Quartal des letzten Jahres noch 114 Tonnen, die Türkei und Indien jeweils 45 Tonnen als größte Käufer.China erreicht bis jetzt nur einen Goldanteil im Portfolio der Zentralbank 5,4 % und Indien erreichte bis jetzt 10,1 %. Soweit die eine Seite.