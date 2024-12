Nürnberg (ots) -NORMA treibt die digitale Transformation deutlich voran: Mit der Umstellung von NORMA24 auf die zukunftsfähige IT-Plattform Spryker setzt der Nürnberger Discounter klare Akzente in Richtung Modernisierung. Die neue digitale Lösung, die Anfang Dezember erfolgreich live gegangen ist, bietet den Kundinnen und Kunden im Onlineshop des Discounters eine Vielzahl an Vorteilen und ebnet gleichzeitig den Weg für eine engere Verzahnung von stationärem Handel und E-Commerce. So macht der digitale Einkauf im vielfältigen Nonfood-, Wein- und Tiernahrungssortiment noch mehr Spaß.NORMA24 im neuen GewandRegelmäßigen Nutzerinnen und Nutzern des NORMA-Onlineangebots wird die Veränderung bereits aufgefallen sein. Seit Anfang Dezember sieht der NORMA24-Shop noch moderner und klarer strukturiert aus. Der Hintergrund: Von der Umstellung auf die neue E-Commerce-Plattform Spryker sollen in erster Linie Kundinnen und Kunden profitieren. Für den Nürnberger Lebensmittel-Händler zielt die Weiterentwicklung des beliebten Onlineshops mit einem ansprechenden Design und erweiterten Funktionen auf ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis ab. Dazu wurde die Nutzerfreundlichkeit durch die Systemumstellung erheblich gesteigert. Die neue Plattform überzeugt mit einem ansprechenden, klar strukturierten Design und einem intuitiven Layout, das die Navigation für die Kundschaft erheblich erleichtert.Auch in Sachen Transparenz hat sich viel getan, was den Online-Einkauf noch bequemer machen soll: Bestellungen mit mehreren Artikeln, die aus unterschiedlichen Standorten versendet werden, sind künftig noch übersichtlicher aufgeführt, sodass Kundinnen und Kunden den Lieferstatus jedes einzelnen Artikels genau nachvollziehen können.Online-Shop und Logistik-Strategie gehen Hand in HandEin wichtiger Grund für die Umstellung in der Online-Darstellung für Käuferinnen und Käufer ist die ausgeklügelte Logistik von NORMA. Seit 2023 wird ein Großteil der Bestellungen im Hauptlager in Röttenbach bearbeitet. Wein und Nonfood-Artikel werden ergänzend aus den Lagern in Magdeburg und Rossau versendet. Für bestimmte Produkte kommt außerdem das Dropshipping-Verfahren zum Einsatz, bei dem andere Großhändler und Anbieter Produkte aus dem NORMA-Sortiment direkt an die Kundschaft des Discounters liefern. Die komplexe Logistik im Hintergrund wird nun auf der Website übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt.Die nächsten Schritte im Onlineshop-AusbauIn naher Zukunft soll der Online-Shop noch stärker mit dem stationären Geschäft verzahnt werden und so zur digitalen Verlängerung der mehr als 1.450 stationären Filialen werden. Ein gemeinsames NORMA-Kundenkonto wird es den Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, ihre Einkäufe aus dem Laden und online übersichtlich an einem Ort zu verwalten. Damit bringt der Discounter die Stärke des Onlineauftritts, der sich seit 2016 großer Beliebtheit erfreut und mit über 60.000 Artikeln eine riesige Auswahl bietet, und die flächendeckende Vor-Ort-Versorgung im gesamten Geschäftsgebiet perfekt zusammen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5935054