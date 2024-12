Freiburg im Breisgau (ots) -In der digitalen Welt wird es immer schwieriger, die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen. Umso wichtiger ist es, eine unverwechselbare Markenidentität aufzubauen. Mit seinem ganzheitlichen Angebot hilft Sven Lang, Gründer und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH, Onlinehändlern bei der erfolgreichen Positionierung und effektiven Skalierung ihres Onlineshops. Gemeinsam mit seinem starken Expertenteam steht er ihnen als langfristiger Wachstumspartner zur Seite. Wie Onlinehändler ihren Onlineshop mit der Lang Consulting GmbH zum Erfolg führen, erfahren Sie hier.In Zeiten des boomenden E-Commerce, in dem immer mehr Onlineshops und digitale Plattformen auf den Markt drängen, wird der Aufbau einer starken, unverwechselbaren Marke zu einer der zentralen Herausforderungen für Onlinehändler. Schließlich wächst der Wettbewerb im Onlinehandel rasant, und Konsumenten haben unzählige Optionen, Produkte und Dienstleistungen miteinander zu vergleichen. In diesem Umfeld ist es unerlässlich, eine klare Markenidentität zu etablieren, die Vertrauen schafft und die Kaufentscheidungen langfristig positiv beeinflusst. "Onlinehändler, die diesen Schritt versäumen, riskieren, in der Masse unterzugehen und ihre Zielgruppe an die Konkurrenz zu verlieren", warnt Sven Lang, Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH."Was es braucht, ist eine zielführende Marketingstrategie mit einem besonderen Fokus auf den Bereich Performance Branding. Denn nur so erreicht man genau die richtige Zielgruppe auf die passende Art und Weise - und steigert so die wahrgenommene Relevanz einer Marke bei potenziellen Käufern", fährt der Experte fort. "Das stärkt die Position der Marke im Bewusstsein der Kunden." Gemeinsam mit seinem erfahrenen Expertenteam der Lang Consulting GmbH agiert Sven Lang als externe Marketingabteilung für Onlinehändler, die sich eine nachhaltige Marktpositionierung und eine erfolgreiche Skalierung ihres Onlineshops wünschen. Als langfristiger Wachstumspartner unterstützt er sie dabei, die richtigen Marketingentscheidungen zu treffen und erfolgreich umzusetzen. Auf diese Weise konnten Sven Lang und sein Team bereits über 1.200 Onlineshops erfolgreich skalieren.Umfassendes Dienstleistungsangebot für Performance Branding und erfolgreiche OnlinehandelsstrategienAls externe Marketingabteilung steht die Lang Consulting GmbH ihren Partnern mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot zur Seite: Vom Optimieren von Onlineshops über das Management von Social-Media-Kanälen bis hin zu gezielter Suchmaschinenoptimierung und der Schaltung von bezahlten Werbeanzeigen - Sven Lang und sein Team bieten eine Rundum-Marketinglösung aus einer Hand, die den Erfolg nicht dem Zufall überlässt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Bereich Performance Branding, mit dem klaren Ziel, die Onlineshops ihrer Kunden in eine unverwechselbare Marke zu verwandeln. "Unser Anspruch ist es, genau das anzubieten, was unsere Partner brauchen - und das ist in einer Onlinewelt wie dieser vor allem eine starke Marke", erklärt Sven Lang. "Mit unserem tiefen Verständnis für datengetriebenes Marketing helfen wir ihnen dabei, eine unverwechselbare Marke zu schaffen, die sich klar von der Konkurrenz abhebt."Performance Branding: Der Schlüssel zu höherer Relevanz, Profitabilität und langfristigem WachstumPerformance Branding bietet eine Reihe entscheidender Vorteile, die den Erfolg einer Marke im E-Commerce maßgeblich steigern können: Durch gezieltes, strategisches Branding wird die Wahrnehmung einer Marke bei der richtigen Zielgruppe um ein Vielfaches relevanter. Dies führt zu einer signifikant stärkeren Positionierung im Bewusstsein potenzieller Käufer. Studien zeigen, dass eine klare Markenstrategie die wahrgenommene Relevanz um das Achtfache erhöhen kann, was zu einer intensiveren Bindung und größeren Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe führt.Ein weiterer Vorteil des Performance Brandings ist die Möglichkeit, höhere Verkaufspreise durchzusetzen. Indem sich eine Marke deutlich von der Konkurrenz abhebt und als die einzig relevante Lösung wahrgenommen wird, können Onlinehändler ihre Produkte um bis zu 40 Prozent teurer anbieten. Schließlich sind Kunden in der Regel bereit, für eine Marke, der sie vertrauen und die sie als einzigartig empfinden, einen höheren Preis zu zahlen.Auch die Neukundengewinnung profitiert erheblich von einer effektiven Performance Branding-Strategie. Durch die präzise Ansprache der richtigen Zielgruppe und die Ausspielung maßgeschneiderter Botschaften steigt die Sichtbarkeit der Marke erheblich. Dadurch können Onlinehändler bis zu 3,2-mal mehr Neukunden gewinnen, was die Reichweite und das Potenzial ihres Geschäfts spürbar erhöht.Nicht zuletzt trägt Performance Branding auch zur Steigerung des Customer Lifetime Value bei. Durch die gezielte Bindung bestehender Kunden, beispielsweise durch attraktive Anreize für Wiederkäufe und maßgeschneiderte Kundenbindungsmaßnahmen, kann der Customer Lifetime Value um beeindruckende 306 Prozent gesteigert werden. Loyalität und Wiederholungskäufe führen zu nachhaltigem Umsatzwachstum und einer stabilen, langfristigen Marktposition. So wird Performance Branding nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Onlinehändler.Von der Strategie zur UmsetzungDamit ihre Partner die Vorteile von Performance Branding vollumfänglich nutzen können, achtet die Lang Consulting GmbH vor allem darauf, die Markenbotschaft möglichst klar und transparent zu kommunizieren. Durch die Entwicklung einer starken Brand Corporate Identity sorgt das Unternehmen dafür, dass die Marke fest im Bewusstsein der Zielgruppe verankert wird. Mit einer zielgruppenspezifischen Ansprache, basierend auf maßgeschneiderten Kommunikationsstrategien, gehen Sven Lang und sein Team präzise auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe ein, damit Onlinehändler eine tiefgehende und relevante Verbindung zu ihren Kunden herstellen können.Zusätzlich werden innovative Strategien, gezieltes Storytelling und kreative Kampagnen eingesetzt, um die Begeisterung der Kunden zu fördern - und so mit der Zeit einen regelrechten Hype um die Marke zu erzeugen. Zu guter Letzt entwickelt die Lang Consulting GmbH kreative Konzepte, durch die sich die Marke von der Masse abhebt. Jede Marketingaktion wird so konzipiert, dass sie nicht nur wahrgenommen, sondern auch emotional erlebbar wird, sodass Onlinehändler eine starke emotionale Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen können.Sven Lang und sein Team wissen, dass die meisten Onlinehändler keine Marketingprofis sind. Da ein professionelles Marketingkonzept jedoch entscheidend für den Erfolg und das Wachstum eines Onlineshops ist, bieten sie ihre Expertise als langfristiger Wachstumspartner an, um Onlinehändler auf ihrem Weg zu unterstützen. "Unser Ziel ist es, unseren Partnern dabei zu helfen, ihre Umsätze schnell und nachhaltig zu steigern", erklärt Sven Lang von der Lang Consulting GmbH schließend. "So ermöglichen wir es ihnen nicht nur, ihre wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, sondern auch das Leben zu führen, das sie sich mit ihrem Business erhofft haben."Sie möchten das Marketingwissen der ganz Großen für Ihren eigenen Onlineshop nutzen und sich dabei von erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei der Lang Consulting GmbH (https://www.langconsulting.de/) und sichern Sie sich eine kostenlose Shopanalyse!Pressekontakt:Lang Consulting GmbHGeschäftsführung: Sven LangE-Mail: kontakt@langconsulting.deWebsite: https://www.langconsulting.de/Original-Content von: Lang Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178047/5935053