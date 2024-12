Vancouver, BC, 19. Dezember 2024 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. ("CanCambria" oder das "Unternehmen") (TSXV: CCEC) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine technische Evaluierung des Tight-Gas-Projekts in Ungarn abgeschlossen hat.

Paul Clarke, Vice President of Exploration, erklärte dazu wie folgt: "Wir sind außerordentlich zufrieden mit den Ergebnissen des seismischen 3D-Programms für Kiskunhalas. Dieser hochwertige Datensatz liefert ein außergewöhnliches Bild des tiefen Beckens und erfüllt die Erwartungen, die wir im Rahmen unserer technischen Proof-of-Concept-Studie 2023 modelliert hatten. Diese Arbeiten eröffnen die Möglichkeit gezielter Bewertungsaktivitäten, und wir freuen uns zu melden, dass derzeit die anfänglichen Bohrlochstandorte abgesteckt werden und sich im Genehmigungsprozess befinden; die Vorplanung für die Bohrungen 2025 ist im Gange. Nachstehend einige ausgewählte wichtige Ergebnisse aus dem Projekt, die den Status unserer technischen Evaluierungs- und Feldcharakterisierungsarbeiten definieren."

- Moderne Erfassung verbessert die Verarbeitung: Die dichte seismische Erfassung mit langem Offset und großem Azimut ermöglichte eine fortgeschrittene Geschwindigkeitsableitung. Das Eindringen der Wellen in Tiefen von 1,5 km lieferte eine ausgezeichnete tomografische Lösung, wobei die hochauflösenden Geschwindigkeiten sämtliche 3D-Altdaten in dem Gebiet übertrafen.

- Pre-Stack Time Migration (PSTM): Ein hochmoderner, 45 Schritte umfassender maßgeschneiderter Bearbeitungsprozess mit einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen den Interpretierenden und den Bearbeitern verbesserte die Bildqualität und den Signal-Rauschabstand in dem interessierenden tiefen Becken. Eine Auflösung bis in 15 m tiefe Sandkörper hinab und eine Faltung von 200 in Zieltiefe stellen eine deutliche Veränderung im Vergleich mit dem Altdatensatz mit einer Faltung von 12 dar.

- Pre-Stack Depth Migration (PSDM): Die Tiefenmigration klärte die Abbildung des tiefen Beckens und bestimmte komplexe Verwerfungen und steile Neigungen. Mit Full-Waveform Inversion (FWI), die auf Altdaten zu den Bohrlöchern beschränkt war, wurde das abschließende Untergrundbild generiert - dies stellt die erste Anwendung dieser Technologie in dem Gebiet dar. Dies verbesserte die Modellierung der strukturellen Entwicklung und die Definition von Fallen.

- Deterministische Inversion, Attribute und Amplituden (AVO): Eine stratigraphisch beschränkte Amplitudenanalyse lieferte kritische Erkenntnisse zur Reservoir-Geometrie und eine Verbindung zwischen der Entwicklung der Verwerfung und der Sandablagerung. Die Bohrloch-Log-Analyse bestätigte, dass Sand mit Hilfe elastischer Parameter wie Vp/Vs-Verhältnis und akustische Impedanz definiert werden kann. Diese Ergebnisse wurden durch deterministische Pre-Stack-Inversion auf 3D erweitert, wobei sedimentäre Zyklen identifiziert wurden, die bis zu 40 % dicker waren (insbesondere in Zone B) als die bisher in den bestehenden Bohrlöchern beobachteten. Eine beckenwärts verlaufende Progradation und die Minibecken-Auffüllmuster wurden bestätigt, was die bisher sehr wenig verstandenen Ergebnisse im Bohrloch Ba-E1 besser beleuchtete.

- Interpretation und Integration: Die seismischen Daten ermöglichten eine solide Kartierung der Verwerfungsblöcke und der begrenzenden Verwerfungen und klärten Reservoir-Pakete und Gasreservoir-Signaturen mittels elastischer Parameter. Der Fairway am südlichen Rand, der durch helle Amplituden-Anomalien definiert wurde, übersteigt die vorseismischen Reservoir-Modellschätzungen und erklärt die Altergebnisse aus den Bohrlöchern, wobei die seismischen Fazies eng mit den in den Bohrlöchern beobachteten Fazies übereinstimmen.

- Ergebnisse: Die Kombination aus geophysikalischen und Interpretationsprodukten liefert ein außergewöhnliches Untergrundbild der Kiskunhalas-Mulde, sodass die anfänglichen Bohrlochstandorte nunmehr mit einem signifikant geringeren Risiko verbunden sind. Es wurde ein äußerst vielversprechendes Gebiet identifiziert, und dies beschleunigt die Entwicklungspläne, die bis zu 50 Bohrlochstandorte in Abständen von jeweils 40 Acres umfassen. Die Amplituden-, AVO- und Inversionsanalysen lassen auf Gebiete mit höherer Reservoir-Entwicklung im Vergleich mit dem Bohrloch Kiha des Typs D-I (258-Fuß-Reservoir) schließen. Der südliche Beckenrand erscheint als Sweet Spot mit hohem Potenzial für erhöhte Gasquoten und überlegene Renditen.

"Ich möchte unserem technischen Team unter der Leitung von Matthew McChesney, dem geophysikalischen Berater von CanCambria, dafür danken, dass es dieses Projekt vorzeitig und im Rahmen des Budgets liefert", so Paul weiter. "Die Bewertungsbohrungen werden im 2. Halbjahr 2025 mit den Bohrlöchern CC-Ba-E-2 und CC-Ba-E-3 starten; wir werden mit fortschreitender Planung gerne weitere Details bekannt geben. Dieses technische Paket validiert das Geschäftsmodell von CanCambria, das fortschrittliche Technologien zur Erschließung des Wertpotenzials in Becken mit noch geringer Förderung nutzt. Der heutige Tag stellt einen bedeutenden Schritt hin zu der potenziell vollständigen Erschließung dieser strategischen Ressource dar."

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas (Erdgas) spezialisiert hat. Mit seinem Führungsteam mit weltweiter Erfahrung konzentriert sich CanCambria auf hochwertige, risikoarme Projekte mit unmittelbarem Zugang zu ertragreichen Märkten. In seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Kiskunhalas im Süden von Ungarn, einer bedeutenden Gaskondensat-Ressource im Herzen von Europa, setzt das Unternehmen die fortschrittlichsten Technologien der Branche ein mit dem Ziel, sein Flaggschiff-Projekt zu vermarkten.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Chris Cornelius PhD, C.Geol

Chairman, CEO und President

chris.cornelius@cancambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und basieren auf den Erwartungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Exploration und Erschließung des Tight-Gas-Projekts Kiskunhalas sowie über die allgemeinen Pläne und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, die jedoch von Natur aus mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den derzeit prognostizierten abweichen. CanCambria Energy Corp. übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in der Zukunft tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den hier dargestellten übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Exploration von Kohlenwasserstoffen ist ein spekulatives Unterfangen, das mit erheblichen Risiken verbunden ist. Der künftige Erfolg des Unternehmens bei der Erschließung und Erweiterung seiner Ressourcenbasis wird von seiner Fähigkeit abhängen, seine derzeitigen Konzessionsgebiete zu erschließen und neue Konzessionsgebiete zu entdecken oder zu erwerben, die für eine kommerzielle Produktion geeignet sind. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die zukünftigen Explorations- und Erschließungsbemühungen des Unternehmens zur Entdeckung oder Erschließung zusätzlicher kommerzieller Öl- und Erdgasvorkommen führen werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77890Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77890&tr=1



