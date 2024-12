An der Jet-Tankstelle in der Krempelsdorfer Allee in Lübeck stehen seit Anfang Dezember vier Schnellladesäulen mit insgesamt acht Ladepunkten zur Verfügung - zusammen mit Zapfsäulen unter einem Dach. Um den nötigen Platz zu schaffen, mussten zwei Zapfstellen weichen. Bei der dort zum Einsatz kommenden Lade-Hardware handelt es sich um Hypercharger vom Typ HYC400 von Alpitronic. Jede Ladestation kann eine Leistung von bis zu 400 kW bereitstellen. Laden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...