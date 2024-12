DAX auf 20.000 Punkte, Bitcoin bei 100.000 Dollar - was bringt die Zukunft? In diesem Interview blicken zurück auf ein Jahr voller Rekorde und wagen spannende Prognosen: Welche Branchen und Produkte bieten 2025 Potenzial? Können Tech-Giganten wie die "Mag7" die Rally fortsetzen? Wie beeinflussen Inflation, Zinspolitik, Donald Trump und geopolitische Wendepunkte die Märkte? Und: Was steckt hinter der Bitcoin-Euphorie? Mehr dazu erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze, Morgan Stanley, Nicolas Saurenz, Feingold Research.