PTA-News: HHS Fleischer für Fleischer Aktiengesellschaft: Einladung zur 16. Hauptversammlung der HHS AG

Frickenhausen (pta/19.12.2024/15:35) - Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der HHS Aktiengesellschaft am Freitag, den 24.01.2025 um 10.00 Uhr, in den Räumen der ebm GmbH in 72636 Frickenhausen, Ziegeleistraße 3 ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Billigung der Schlussrechnung 2. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 3. Entlastung der Abwickler 4. Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.

Frickenhausen, den 17.12.2024

Fritz Keck, Abwickler

Aussender: HHS Fleischer für Fleischer Aktiengesellschaft Adresse: Ziegeleistraße 3, 72636 Frickenhausen Land: Deutschland Ansprechpartner: HHS Fleischer für Fleischer Aktiengesellschaft E-Mail: fkeck@t-online.de Website: www.hhsag.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

