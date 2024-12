Berlin/Roermond (ots) -Zum 01. Januar übernimmt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG Presse-Monitor, nun auch die Leitung von X-CAGO. Das niederländische Unternehmen ist ein international führender Spezialist für Daten- und Content-Konvertierung im internationalen Verlagswesen. Der bisherige Geschäftsführer und Gründer Koos Hussem tritt zum Jahreswechsel in den wohlverdienten Ruhestand, steht dem Unternehmen aber weiterhin mit seiner Expertise zur Verfügung.Ingo Kästner leitet seit 2019 die PMG Presse-Monitor. 2021 hat er den Kauf von X-CAGO federführend initiiert. Seitdem verantwortet er gemeinsam mit Koos Hussem die Geschäfte des niederländischen Unternehmens.Olivera Kipcic, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der PMG und Gesellschaftervertreterin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, betont:"Ingo Kästner ist ein versierter Manager und Experte in der digitalen Content-Vermarktung. Er hat in den vergangenen Jahren neue Möglichkeiten geschaffen, um hochwertigen Content erfolgreich digital zu vermarkten. Unter seiner Leitung wurden PMG und X-CAGO zu einer starken strategischen Einheit. Die Übernahme der Geschäftsführung durch ihn ist der nächste logische Schritt, um diese Erfolgsgeschichte weiterzuführen."Ingo Kästner verabschiedet Koos Hussem mit folgenden Worten: "Ich danke Koos herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre. Mit seinem Engagement und seiner Vision hat er X-CAGO seit der Gründung im Jahr 2000 zu einem der gefragtesten Anbieter für Content-Management und Datenkonvertierung gemacht. Es ist mir eine Ehre, diesen erfolgreichen Weg weiterzuführen. Zusammen mit seinem erstklassigen Team werden wir die technische Vorreiter-Rolle von X-CAGO weiter ausbauen und Content-Produzenten weltweit perfekte Lösungen für eine erfolgreiche digitale Vermarktung anbieten."Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG und X-CAGO B.V.Mit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung.Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von rund 900 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen. Von über 4.000 Print- und Online-Quellen sind rund 3.000 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar. Das Unternehmen versorgt von Berlin aus über 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden, öffentlichen Institutionen, Medienbeobachtungsdiensten und PR-Agenturen.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und dem Medienverband der freien Presse.2021 macht die PMG mit der Übernahme des niederländischen Datenkonvertierers X-CAGO B.V. einen großen Schritt zum zentralen Daten-Hub für Content-Publisher. Das Unternehmen ist international erfolgreich in der Konvertierung und Vereinheitlichung unterschiedlichster Content-Formate. ArchiveExpress, die digitale Archiv-Lösung von X-CAGO, nutzen Verlage weltweit als Distributionsplattform für ihre Inhalte.Pressekontakt:Roger DormeierMarketing | Kommunikation | PRPMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGTelefon: +49 30 28493 118E-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.deOriginal-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100021113/100927328