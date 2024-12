Augsburg (ots) -Am 22. Dezember 1999 - vor genau 25 Jahren - wurde die PATRIZIA KinderHaus Stiftung vom Augsburger Unternehmer und Gründer der PATRIZIA SE, Wolfgang Egger, ins Leben gerufen. Bereits zuvor unterstützte Egger verschiedene Einrichtungen, unter anderem in Tansania. Mit dem Wunsch, vor Ort zu sehen, was sein Geld bewirkt, reiste er zum ersten Mal nach Afrika. Eine Erfahrung, die sein Leben veränderte: Um noch gezielter und wirkungsvoller helfen zu können, gründete er die PATRIZIA KinderHaus Stiftung. "Damit ist die Gründungsgeschichte zugleich ein Symbol für das Wirken und den Geist der Stiftung, denn dieses sehr persönliche Engagement gab den Ton vor: agil, unternehmerisch wirksam und langfristig orientiert", beschreibt Vorstandsvorsitzende Astrid Gabler die Entstehung.750.000 Kinder weltweit erreichtHeute, 25 Jahre und 25 Projekte später, trägt die Arbeit der Stiftung weltweit Früchte, vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Projekte mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren unterstützt werden. Von anfänglichen Projekten in Tansania, München, Augsburg oder Hamburg weitete die Stiftung ihren Wirkungskreis immer mehr aus. Bis heute haben insgesamt 750.000 Kinder und Jugendliche auf fünf Kontinenten dank der Stiftungsprojekte Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause erhalten, und dadurch die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben. "Unser Ziel ist es, bis 2030 einer Million Kindern und jungen Erwachsenen weltweit Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Das ist ambitioniert, aber wir können das schaffen, gemeinsam mit unseren Partnern und Unterstützern", erklärt Stifter Wolfgang Egger.Um gemeinsam noch mehr Gutes zu bewirken, ist die Gründung des neuen Unterstützernetzwerks "PRIME25 Alliance" im Jubiläumsjahr eine wichtige Maßnahme: Die PATRIZIA Foundation startet im Jahr 2025 die neue Partner-Allianz "PRIME25", die sich speziell an mittelständische Unternehmen wendet, um gemeinsam die aktuellen Bedürfnisse und Anforderung im Bereich Corporate Social Responsibility und Mitarbeiterengagement als Motor für mehr Unternehmenserfolg zu nutzen. Als Mitglieder dieser neuen Allianz unterstützen unter anderem die regionalen Partner Aumüller Aumatic GmbH aus Schwaben und KS/AUXILIA Rechtsschutz aus München.Königliche Unterstützung für neues ProjektAußerdem startet im Jahr 2025 ein besonderes Jubiläumsprojekt in Bhutan als exklusiv ausgewählter Projektpartner der bhutanischen Königin Mutter. Höchste königliche Schirmherrschaft genießt das Stiftungsprojekt im "Land des Donnerdrachen": Ihre Majestät Gyalyum Sangay Choden Wangchuck, Königinmutter von Bhutan, unterstützt mit der PATRIZIA Foundation eine Berufsschule mit Berufsvorbereitung im ländlichen Zentral-Bhutan, wo es bisher keinerlei Berufsausbildungszentren gibt, insbesondere nicht für Mädchen."Neben diesem besonderen Projekt mit dem Schwerpunkt im Bereich Umweltbildung ist unser weltweites Engagement aktuell wichtiger denn je. Sowohl bei uns vor der Haustür als insbesondere auch in Schwellen- und Entwicklungsländern schlagen globale Krisen stärker durch je. Wir suchen starke Partner und Unterstützer, die gemeinsam mit uns ihre soziale Verantwortung aktiv umsetzen wollen", so Gabler. Ein neues Projekt in Afrika steht bereits in den Startlöchern: In der PATRIZIA School Syangeni in Kenia wird Mithilfe des Hauptförderers PERI SE und weiteren Förderern wie TAURUS Systems GmbH die Schule um Schlafsäle erweitert, damit insbesondere Mädchen nicht mehr den langen und gefährlichen Schulweg auf sich nehmen müssen. Das verwendete Baumaterial ist das innovative Twist-Block-Bausystem, welches von der gemeinnützigen Organisation Start Somewhere in Kooperation mit PERI entwickelt wurde und in Kenia produziert wird, um vor Ort Erwerbsarbeit zu ermöglichen.Im Vorfeld des Jubiläumsjahres hatte die Stiftung bereits im Sommer 2024 ihre globale Reichweite vergrößert und mit einer Dependance in Großbritannien den Sprung über den Kanal gewagt, unterstützt von prominenten Botschaftern wie Lord und Lady Andrew Lloyd Webber.Ausblick auf das JubiläumsjahrUm die geplanten Projekte erfolgreich voranzutreiben, sollen besondere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr entscheidende Impulse setzen. Am 27. März 2025 findet ein Charity-Dinner in München statt, am 17. Juli 2025 feiert die Stiftung in Augsburg gemeinsam mit dem 10-jährigen Projekt Ziegelhof ein Sommerfest und in der Vorweihnachtszeit rundet ein Benefizkonzert in Augsburg das Jahr stimmungsvoll ab.Pressekontakt:Viola Benz, Presse PATRIZIA Foundation, +49 821 50910-103, Viola.Benz@patrizia.foundationAstrid Gabler, Vorstandsvorsitzende, +49 151 70605989, Astrid.Gabler@patrizia.foundationOriginal-Content von: PATRIZIA Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175611/5935124