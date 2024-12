Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan spielt zunächst weiter auf Zeit, so die Analysten der NORD LB. Entsprechend sei das Leitzinsniveau zum Abschluss des Jahres 2024 nicht mehr angehoben worden. Die Inflationsentwicklung bleibe im Fokus und sollte perspektivisch Handlungen der Zentralbank erforderlich machen. Vor allem die jüngsten Anmerkungen Kazuo Uedas anlässlich der Pressekonferenz nach der Notenbanksitzung hätten an den Märkten zu Spekulationen über ein längeres Zögern der Bank of Japan geführt, was den Yen dann unter einen spürbaren Abwertungsdruck gesetzt habe. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben. So dürfte die Notenbank in Tokio mit dem Abklingen der Deflationsängste unter Handlungsdruck bleiben. Damit werde wohl auch 2025 in Japan zu einem Jahr der steigenden Leitzinsen. Die Notenbanker würden aber wahrscheinlich sehr vorsichtig agieren wollen. Damit würden die Falken wohl eher nicht das geldpolitische Ruder in Tokio übernehmen. (19.12.2024/alc/a/a) ...

