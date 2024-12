Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA09228M1086 Blackbird Critical Metals Corp. 19.12.2024 CA09228M2076 Blackbird Critical Metals Corp. 20.12.2024 Tausch 10:1CA89108T1003 Tornado Infrastructure Equipment Ltd. 19.12.2024 CA8910821096 Tornado Infrastructure Equipment Ltd. 20.12.2024 Tausch 1:1