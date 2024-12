XRP Prognose: Hält die 2 Dollar Marke?

XRP hat seit der US-Wahl am 5. November beeindruckend performt und seinen Wert vervierfacht. Derzeit steht der Kurs bei 2,30 US-Dollar, nachdem er in den letzten 24 Stunden um 6,4 Prozent gefallen ist. Unter anderem sind die Spekulationen über die Zins und Geldentwicklung in den USA einer der Kernpunkte der Diskussion.

https://twitter.com/BTC_Archive/status/1869503363970425201

Die Meinungen gehen weit auseinander. Einige Analysten wie Antonio Di Giacomo halten ein Kursziel von 3 US-Dollar bis Ende 2024 für möglich. Andere sind deutlich optimistischer: Arthur Azizov rechnet in der ersten Hälfte 2025 mit einem Kurs zwischen 5 und 7 US-Dollar. Er verweist auf Ripples Fortschritte bei grenzüberschreitenden Zahlungen und das Momentum von XRP nach der Wahl.

Ryan Lee von Bitget Research sieht für 2025 eine Preisspanne zwischen 1,8 und 8,4 US-Dollar. In optimistischen Szenarien könnten auch Werte über 10 US-Dollar möglich sein.

Die nächsten Schritte

Ob XRP die 2-Dollar-Marke hält, bleibt spannend. Die kurzfristigen Kursbewegungen zeigen Unsicherheit, doch langfristig könnte XRP von regulatorischen Verbesserungen und technologischen Fortschritten profitieren. Der Preis von XRP könnte durch eine bevorstehende Korrektur unter die psychologische Marke von 2 US-Dollar fallen. Laut Coincodex deutet die technische Analyse darauf hin, dass XRP bis zum 18. Januar 2025 um 20,65 Prozent auf 1,88 US-Dollar fallen könnte. Dennoch zeigen langfristige Prognosen Potenzial für einen erneuten Aufschwung.

Aktuelle Marktdaten und technische Analyse:

Aktueller Preis : 2,29 US-Dollar

: 2,29 US-Dollar Preisprognose (Januar 2025) : 1,88 US-Dollar (-20,65 Prozent)

: 1,88 US-Dollar (-20,65 Prozent) Volatilität (30 Tage) : 25,86 Prozent

: 25,86 Prozent Grüne Tage (30 Tage) : 57 Prozent

: 57 Prozent Fear & Greed Index : 75 (Gier)

: 75 (Gier) 50-Tage-SMA : 1,43 US-Dollar

: 1,43 US-Dollar 200-Tage-SMA : 0,76 US-Dollar

: 0,76 US-Dollar 14-Tage-RSI: 56,95

Kursentwicklung laut https://coincodex.com/crypto/ripple/price-prediction/

Der RSI von 56,95 deutet auf ein neutrales Marktumfeld hin. XRP zeigt weiterhin hohe Volatilität, mit 57 Prozent grünen Tagen in den letzten 30 Tagen. Der Fear & Greed Index bei 75 signalisiert jedoch eine giergetriebene Marktstimmung, die kurzfristig zu einer Überbewertung führen könnte.

Prognosen für 2025

Langfristig wird für XRP technisch betrachtet ein durchschnittlicher Preis von 2,84 US-Dollar im Jahr 2025 erwartet, mit einer Handelsspanne zwischen 1,79 und 4,36 US-Dollar. Besonders optimistisch könnte sich der April entwickeln, wo ein Anstieg um bis zu 89 Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis prognostiziert wird.

Trotz der erwarteten Korrektur bleibt XRP langfristig interessant. Die Einführung der RLUSD-Stablecoin durch Ripple und die anhaltende Marktaktivität stützen den aktuellen Preis. Für Investoren, die den Einstieg planen, könnte das aktuelle Niveau aufgrund der langfristigen Perspektiven attraktiv sein. Gleichzeitig sollten Anleger die hohe Volatilität und mögliche kurzfristige Rückgänge berücksichtigen. Daher scheinen viele Anleger derzeit kleiner Coins mit noch dynamischeren Entwicklungspotential zu bevorzugen. Schon nächste Woche soll Crypto All Stars ($STARS) launchen, der Presale endet in weniger als 24 Stunden. Damit decken sich noch viele mit den Coins ein, Experten erwarten einen Anstieg von mehr als 100 Prozent gleich nach dem Start.

Während XRP bei 2,3 US-Dollar schwächelt und Altcoins teilweise Verluste von 10 Prozent verzeichnen, sorgt Crypto All-Stars ($STARS) für Schlagzeilen. Das Projekt hat innerhalb von 24 Stunden eine weitere Million eingesammelt und die Gesamtsumme der Presale-Investitionen auf 23,6 Millionen US-Dollar erhöht - mit nur noch 22 Stunden bis zum Ende der Vorverkaufsphase.

MemeVault - Memecoin Stanking

Das Herzstück von Crypto All-Stars ist der MemeVault, ein revolutionäres Staking-Ökosystem, das erstmals die großen Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu, Pepe und mehr unter einem Dach vereint. Nutzer können ihre Meme-Coins dort staken und passive Einkommen generieren, statt sie ungenutzt in Wallets oder auf Börsen liegen zu lassen. Durch das Halten von $STARS-Tokens werden die Staking-Erträge sogar verdreifacht - optimal für Hodler, die ihere Memecoins zum Höhepunkt im Q3 2025 verkaufen wollen.

Die Einführung des MemeVaults verspricht, die Staking-Landschaft neu zu definieren. Mit einer geplanten jährlichen Rendite von bis zu 145 Prozent (im nativen Staking) in der Presale-Staking-Phase lockt das Projekt bereits vor dem offiziellen Start Anleger an. Nach dem Presale wird $STARS an dezentralen Börsen gelistet, wo Experten ein explosives Kurswachstum erwarten, wie im Video von Crypto Gainer oben zu sehen.

Anleger, die vor dem Start einsteigen, könnten schon von den ersten Kursanstieg profitieren.

Crypto All Stars Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.