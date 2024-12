Der leistungsstärkste Satellit, der auf SES' Haupt-TV-Orbitalposition 19,2 Grad Ost betrieben wird, liefert Inhalte an 118 Millionen TV-Haushalte

SES gab heute bekannt, dass ASTRA 1P, der fortschrittlichste Satellit des Unternehmens, der auf 19,2 Grad Ost positioniert ist, umfassende Tests abgeschlossen hat und nun voll einsatzfähig ist.

Nach seiner erfolgreichen Inbetriebnahme im Orbit und den Leistungstests wird ASTRA 1P nun damit beginnen, öffentliche und private Rundfunkanstalten, Sportorganisationen und Inhalteanbieter zu bedienen und damit einen weiteren Meilenstein im Engagement von SES für die Bereitstellung hochwertiger Rundfunkdienste für ein möglichst breites Publikum zu erreichen.

ASTRA 1P ist der leistungsstärkste Breitbandsatellit von SES für die Ausstrahlung von Signalen aus der TV-Position 19,2 Grad Ost. Mit seinen 80 Transpondern kann ASTRA 1P Hunderte von HD-TV-Kanälen unterstützen und so Zuschauern in den wichtigsten europäischen TV-Märkten eine überragende Bildqualität bieten.

"Mit der vollständigen Inbetriebnahme von ASTRA 1P setzen wir einen neuen Standard für die Satellitenübertragung in Europa", sagte Milton Torres, CTO von SES. "Dieses neue Angebot wird unsere Fähigkeit verbessern, Premium-Inhalte mit überlegener Zuverlässigkeit und Bildqualität an 118 Millionen TV-Haushalte zu liefern. Dazu gehören Sport- und Eventinhalte, bei denen wir eine wachsende Nachfrage von Zuschauern, Sportligen, Teams, Verbänden und Rechteinhabern verzeichnen."

ASTRA 1P wurde von Thales Alenia Space gebaut und am 20. Juni 2024 von Cape Canaveral, Florida, mit der Falcon-9-Rakete von SpaceX erfolgreich gestartet.

Weitere Informatioen zu ASTRA 1P finden Sie in unserem Newsroom.

Folgen Sie uns auf:

Twitter Facebook YouTube LinkedIn Instagram

Lesen Sie unsere Blogs >

Besuchen Sie die Mediengalerie

Über SES

SES hat die kühne Vision, überall auf der Erde erstaunliche Erlebnisse zu bieten, indem es Videoinhalte in höchster Qualität verbreitet und weltweit nahtlose Datenverbindungsdienste bereitstellt. Als Anbieter globaler Inhalte und Konnektivitätslösungen besitzt und betreibt SES eine Flotte von Satelliten im geosynchronen Orbit und eine Konstellation von Satelliten im mittleren Erdorbit (GEO-MEO), die eine Kombination aus globaler Abdeckung und leistungsstarken Diensten bieten. Über sein intelligentes, Cloud-fähiges Netzwerk bietet SES hochwertige Konnektivitätslösungen überall an Land, auf See oder in der Luft und ist ein zuverlässiger Partner für Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkbetreiber, Regierungen, Konnektivitäts- und Cloud-Dienstleister, Rundfunkanstalten, Videoplattformbetreiber und Inhaltseigentümer auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und ist an den Börsen von Paris und Luxemburg notiert (Ticker: SESG). Weitere Informationen finden Sie unter:www.ses.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241218608255/de/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an:

Suzanne Ong

Communications

Tel. +352 710 725 500

suzanne.ong@ses.com