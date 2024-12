München (ots) -Emotionen, Helden, tolle Fans, friedliche Feste, große Abschiede, neue Stars und ein Handspiel, das in die Geschichte eingehen wird. Die Fußball EM 2024 hat Europa und Deutschland bewegt. Die Heim-EM und ist noch einmal zurück bei MagentaTV und MagentaSport. Die 5 deutschen EM-Spiele, das Finale Spanien gegen England und die exklusive Dokumentation "UEFA EURO 2024 - VOLL DABEI" werden ab dem 24., 25. und 29. Dezember auf der Plattform MagentaTV sowie bei MagentaSport als Einzelspiele abrufbar sein. An Silvester folgt das "EURO-XXL-Fußballfest" - alle deutschen Spiele plus EM-Finale plus Doku zum Genießen: von der fulminanten Gala des 5:1-Auftaktsiegs gegen Schottland bis zum ungeahndeten Handspiel des Spaniers Marc Cucurella im dramatischen Viertelfinal-Aus, verbunden mit dem bewegenden Karriere-Ende von Toni Kroos. Jedes Spiel ein erneutes Erlebnis, das rund 5 Monate später immer noch bewegt. Mit MagentaTV und MagentaSport können die Fans und Zuschauer ab Heiligabend alle großen Momente des Turniers abrufen.Von Heiligabend bis Silvester: Jubel, Hoffnung, Abschiede - erneut erlebenDie Heim-EM 2024 wird bei MagentaTV und MagentaSport mit einem besonderen Programm gefeiert. Den Auftakt am 24. Dezember bietet die 40minütige EM-Doku mit vielen großartogen Innenansichten-. Dazu das Eröffnungsspiel in der Allianz Arena zwischen Deutschland und Schottland sowie den souveränen 2:0-Sieg im 2. Gruppenspiel gegen Ungarn - ein perfekter Einstieg in die Erinnerungen an ein besonderes Turnier.Am 1. Weihnachtsfeiertag folgen die letzte Partie der Vorrunde gegen die Schweiz und das Achtelfinale gegen Dänemark - alle Spiele in voller Länge.Am 29. Dezember stehen 2 Höhepunkte im Fokus: das dramatische Viertelfinale gegen Spanien, inklusive der nicht geahndeten Handspiel-Szene von Marc Cucurella, sowie das packende Finale zwischen Spanien und England. Mit einem verdienten Europameister.Den Höhepunkt bildet das "EURO-XXL-Fußballfest" am 31. Dezember: Alle DFB-Spiele, das Finale inklusive Siegerehrung und die Doku werden an einem Tag gebündelt gezeigt. Ein Rückblick auf einen Sommer voller Dramatik, Leidenschaft und Gänsehaut. Die Spiele sind abrufbar auf der Plattform MagentaTV, auf dem Kanal MS Sport sowie bei MagentaSport.Die 3. Liga sucht den "Wintermeister": Cottbus oder Dresden?MagentaSport-Experte Fabian Klos hat einen klaren Aufstiegsfavoriten ausgemacht: "Dynamo Dresden" - derzeit Zweiter mit 35 Punkten. Am Samstag spielt Dynamo zum Abschluss der Hinrunde beim Vorletzten in Unterhaching (ab 13.30 Uhr in der Konferenz). Drei Punkte sind eingeplant.Energie Cottbus, Erster mit 36 Punkten, spielt schon am Freitag in Ingolstadt (29 Punkte): das Gipfeltreffen der Tormaschinen, ab 18.30 Uhr live. Der FCI traf unter Trainerin Wittmann 42 mal, Energie unter Trainer Wollitz 41 mal. "Bei Cottbus geht's nur ums Toreschießen", lobt der Ex-Stürmer Fabian Klos den Spitzenreiter: "Die haben einen unglaublichen Lauf." Und die richtige Portion Glück.Aue hat seine Krise mit einem 6:4 in Sandhausen vorerst gestoppt, ab Januar beginnt mit Jens Härtel ein neuer Trainer, der das Saisonziel Aufstieg realisieren soll. Der konstant nicht konstante TSV 1860 München, aktueller Dreizehnter, gastiert am Samstag in Aue. Fabian Klos gibt zu: solche Schwankungen mit einem so guten Kader hatte er nicht erwartet bei den Löwen.Fußball live bei MagentaSport3. Liga - 19.SpieltagFreitag, 20.12.2024ab 18.30 Uhr: FC Ingolstadt 04 - FC Energie CottbusSamstag, 21.12.2024ab 13.30 in der Konferenz und als Einzelspiel: Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München, Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II, Viktoria Köln - SV Sandhausen, SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresdenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SV Wehen WiesbadenSonntag, 22.12.2024Ab 13.15 Uhr: Waldhof Mannheim - Arminia BielefeldAb 16.15 Uhr: SC Verl - VfL OsnabrückAb 19.15 Uhr: Hansa Rostock - Hannover 96 IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5935144