GZIRA, Malta, 19. Dezember 2024 - Wie bleibt man angesichts des harten Wettbewerbs an der Spitze? SOFTSWISS, ein führender Technologieanbieter mit über 15 Jahren Erfahrung, präsentiert neue Erkenntnisse aus einer Kundenumfrage, die von Kantar im November 2024 durchgeführt wurde.Um datengestützte Einblicke in die Bedürfnisse und Erwartungen der Tech-Betreiber zu erhalten, hat SOFTSWISS Kantar, die weltweit führende Analyseagentur, eingeladen, eine umfassende Kundenumfrage durchzuführen.Fachwissen steht an erster StelleDie Umfrage ergab die Top 5 wichtigsten Eigenschaften für Tech-Betreiber bei der Auswahl eines Technologielieferanten:- Hohes Maß an Professionalität und Fachwissen- Sicherheit des Betriebs- Langfristiger und zuverlässiger Ruf des Lieferanten- Flexibler Ansatz für die Zusammenarbeit- Schaffung von Möglichkeiten für UnternehmenswachstumWeniger Betreiber legen Wert auf ein starkes Kundenportfolio, da diese nicht als unmittelbare Geschäftsfaktoren angesehen werden und sich weniger direkt auf den Erfolg der Betreiber auswirken.Valentina Bagniya, Chief Marketing Officer bei SOFTSWISS, kommentiert: "Die Bereitstellung außergewöhnlicher Produkte beginnt mit einem tiefgreifenden Verständnis der Kundenbedürfnisse und -erwartungen. Deshalb sind Marketingforschung und Kundenbefragungen ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit. Indem wir wertvolle Erkenntnisse mit unseren Partnern und Wettbewerbern teilen, tragen wir aktiv dazu bei, Innovation und Wachstum in der gesamten Branche voranzutreiben."Quellen für BrancheneinblickeLaut den Befragten sind die fünf wichtigsten Informationsquellen über die Online-Unterhaltungsindustrie:- Empfehlungen von Kollegen, Partnern- Ressourcen für Industrienachrichten- Websites von Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten- LinkedIn- Mitarbeiter von PartnerunternehmenDie Bedeutung der Websites der Unternehmen hat sich im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres fast verdreifacht . Auch der Wert der Empfehlungen stieg deutlich an und kletterte vom vierten Platz an die Spitze der Rangliste."Der Trend der wachsenden Bedeutung von Empfehlungen geht über die Branche hinaus. Im Jahr 2024 navigieren die Verbraucher durch einen überwältigenden Medienfluss, in dem viele Informationen verloren gehen. Während Marken nach wie vor aktiv kommunizieren, ist es schwieriger geworden, ein Publikum zu gewinnen. Persönliche Beziehungen werden immer wichtiger und bieten einen direkteren und vertrauenswürdigeren Weg, die Verbraucher zu erreichen", erklärt Kateryna Kaliuzhna, Senior Client Partner bei Kantar.Die Vorrangstellung der Empfehlungen unterstreicht die wachsende Bedeutung von Partnerschaften und Netzwerken und verdeutlicht den Wert von Erkenntnissen aus der Gemeinschaft, die von vertrauenswürdigen Experten stammen. Diese Veränderungen spiegeln einen breiteren Trend zu Vertrauen, Transparenz und der Nachfrage nach glaubwürdigen, leicht zugänglichen Informationen auf dem sich schnell entwickelnden Markt wider.Informationen zu SOFTSWISS SOFTSWISS ist ein internationales Technologieunternehmen mit über 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen für die Unterhaltungsindustrie. Das Expertenteam zählt über 2.000 Mitarbeiter.