DJ Aktien Schweiz sehr schwach nach falkenhaften Fed-Aussagen

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es am Donnerstag deutlich nach unten gegangen, nachdem die US-Notenbank im Anschluss an ihre Zinssitzung am Mittwochabend für das kommende Jahr ein langsameres Tempo bei etwaigen Zinssenkungen in Aussicht gestellt hatte. Die US-Börsen, die unlängst noch neue Rekordstände verzeichnet hatten, gerieten daraufhin heftig unter Druck. Zum Start in den Donnerstagshandel kam es in den USA zwar zu einer zaghaften Gegenbewegung, die aber bei weitem nicht ausreichte, um die Abgaben wettzumachen.

Der SMI verlor 1,9 Prozent auf 11.415 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 27,29 (zuvor: 21,32) Millionen Aktien.

Die falkenhafte Botschaft der Fed schickte vor allem zinssensitive Aktien aus dem Technologie- und Finanzsektor auf Talfahrt. Technologiewerte wie Logitech (-2,4%) oder Ams-Osram (-4,3%) wurden zusätzlich belastet von einem enttäuschenden Ausblick des US-Chipherstellers Micron.

Im Finanzsektor verbilligten sich UBS um 3,3 Prozent und Partners Group um 4,3 Prozent. Unter den Versicherern litten Zurich Insurance (-1,8%) zusätzlich unter einem negativen Analystenkommentar: Die UBS hatte die Titel auf "Sell" von "Neutral" abgestuft.

Anleger trennten sich auch von Konjunkturzyklikern wie ABB, die 5,4 Prozent abgaben und damit die Liste der Verlierer im SMI anführten.

Ein Rückgang der Schweizer Uhrenexporte im November drückte die Kurse von Richemont (-1,6%) und Swatch (-0,6%). Vor allem das wichtige Chinageschäft schwächelt nach wie vor.

December 19, 2024

