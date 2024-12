DJ XETRA-SCHLUSS/Gewinnmitnahmen belasten DAX nach Fed-Zinssenkung

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag kräftig nach unten gegangen. Den entscheidenden Impuls lieferte schon am Vorabend die US-Notenbank, die die Leitzinsen zwar wie erwartet um 25 Basispunkte senkte. Alles in allem zeigte sich Fed-Chef Jerome Powell für 2025 dann aber falkenhafter, die aktualisierten Wirtschaftsprognosen deuten auf nur noch zwei statt vier Zinssenkungen hin. Die Marktzinsen schossen daraufhin in die Höhe, was den Dollar beflügelte, der Euro sank in der Folge unter 1,04 Dollar. Die Reaktion an den Aktienmärkten fiel recht heftig aus, so schloss der DAX 1,2 Prozent tiefer bei 19.970 Punkten. Mit Blick auf die steigenden Marktzinsen standen zinssensitive Sektoren wie Immobilien- oder Technologiewerte unter Abgabedruck. Morgen kann der große Verfall am Terminmarkt nochmals einen Impuls liefern, mit Blick auf die Positionierung dürfte hier die 20.000-er Marke im Index im Fokus stehen.

FMC folgt Covestro wohl in den DAX

Nachdem in diesem Jahr schon mehrere deutsche Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe des Aktienmarkts übernommen wurden, ist es mit Covestro nun ein DAX-Unternehmen. Adnoc aus Abu Dhabi ist am Ziel und hat sich nun 91,3 Prozent an Covestro gesichert. Die Quote ist auffallend hoch, viele Aktionäre dürften sich über den Preis gefreut haben, der gezahlt wurde. Mit Blick auf den DAX müssen die Aktien von Covestro nun laut Regelwerk innerhalb von zwei Handelstagen den Leitindex verlassen und werden dort laut der jüngsten Rangliste von Fresenius Medical Care (FMC) ersetzt. Covestro stiegen um 0,5 Prozent, FMC gaben um 2,6 Prozent nach.

Positiv kam an der Börse an, dass sich der Flughafenbetreiber Fraport (+4,3%) mit den Airlines geeinigt hat, dass die Flughafenentgelte am Frankfurter Airport in den nächsten vier Jahren durchschnittlich um vier Prozent pro Jahr steigen.

Daneben standen Analysten-Aussagen im Blick. So senkte die UBS die Munich Re auf "Neutral" von "Buy", der Kurs fiel um 1,1 Prozent. Und Hugo Boss profitierten mit einem Plus von 5,8 Prozent von einer Kurszielerhöhung durch JP Morgan.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.969,86 -1,3% +19,39% DAX-Future 20.001,00 -1,3% +14,03% XDAX 19.996,67 +0,0% +19,25% MDAX 25.428,36 -1,6% -6,28% TecDAX 3.432,85 -2,1% +3,07% SDAX 13.591,62 -1,8% -2,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,93 -13 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 6 33 1 3.783,4 70,8 64,1 MDAX 10 40 0 528,5 29,3 25,4 TecDAX 3 26 1 1.174,8 24,8 17,2 SDAX 11 57 2 134,2 11,5 11,7 ===

December 19, 2024 11:46 ET (16:46 GMT)

