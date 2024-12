Anzeige / Werbung

Micron Technology Aktienanalyse: Zwischen KI-Hype und Marktunsicherheiten. Lohnt sich der Einstieg 2025?

Micron Technology wurde 1978 in Boise, Idaho, gegründet und hat sich zum Start auf die Herstellung von DRAM-Speicherchips (Dynamic Random Access Memory) gekümmert. Dies war ein Markt, der durch schnellen technologischen Wandel und intensive Konkurrenz geprägt war. Bereits in den 1980er-Jahren machte sich Micron auf ihm durch die Entwicklung innovativer Speicherlösungen einen Namen, darunter über die Einführung der ersten 1-Megabit-DRAM-Chips, die dem Unternehmen einen Platz an der Spitze der Speichertechnologie sicherten.

In den letzten Jahren hat Micron von der wachsenden Nachfrage nach Speicherlösungen für Cloud-Computing, künstliche Intelligenz (KI), autonome Fahrzeuge und das Internet der Dinge (IoT) profitiert. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Entwicklung von High-Performance-Produkten wie HBM (High Bandwidth Memory) und GDDR-Speicher, die speziell für KI- und Grafik-Anwendungen entwickelt wurden. Gleichzeitig treibt Micron die Innovation im Bereich der Edge-KI voran, indem es Speicherlösungen anbietet, die es ermöglichen, KI-Verarbeitung direkt auf Geräten wie Überwachungskameras oder IoT-Sensoren durchzuführen. Damit konnte man sogar den Marktführer Nvidia begeistern, mit dem zusammen Lösungen für Kunden und ganze Branchen im IT-Segment produziert werden.

Damit zählt Micron Technology weiterhin zu den weltweit führenden Unternehmen in der Halbleiterbranche und bedient Kunden aus unterschiedlichsten Industrien, darunter Automobil, Unterhaltungselektronik und Rechenzentren. Kann sich der KI-Trend hier auch positiv auf die Gewinne auswirken?

Wir nehmen heute die aktuellen Quartalszahlen und Schätzungen unter die Lupe und blicken auf das Chartbild der Aktien mit dem Freestoxx-Tool.

