ARD-DeutschlandTREND: Kanzlerkandidaten werden mehrheitlich negativ bewertetDie Spitzenkandidaten der vier laut ARD-DeutschlandTREND derzeit stärksten Parteien werden von den Wahlberechtigten in Deutschland allesamt mehrheitlich negativ bewertet. 28 Prozent sind der Meinung, Friedrich Merz von der Union wäre ein guter Kanzler; für sechs von zehn Deutschen (60 Prozent) wäre er jedoch kein guter Kanzler. Für 27 Prozent wäre Robert Habeck von den Grünen ein guter Kanzler; auf fast zwei Drittel (64 Prozent) trifft das nicht zu. Jede:r Fünfte (19 Prozent) hält den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für einen guten Kanzler; für drei Viertel (75 Prozent) gilt das nicht. Jeder sechste Wahlberechtigte (17 Prozent) traut Alice Weidel von der AfD zu, eine gute Kanzlerin zu sein; 71 Prozent tun das nicht. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.336 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Die größte Zustimmung unter den eigenen Partei-Anhänger:innen genießen Alice Weidel und Robert Habeck. Vier von fünf AfD-Anhänger:innen (82 Prozent) finden, Weidel wäre eine gute Bundeskanzlerin. Ebenfalls vier von fünf Grünen-Anhänger:innen (81 Prozent) sind der Meinung, Robert Habeck wäre ein guter Kanzler. Geringere Zustimmungswerte unter den eigenen Partei-Anhänger:innen erhalten der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (65 Prozent) und der Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (64 Prozent).Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.336 Befragte- Erhebungszeitraum: 16.-18. Dezember 2024- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Geben Sie bitte zu den folgenden Politikerinnen und Politikern an, ob diese aus Ihrer Sicht ein guter Kanzler bzw. eine gute Kanzlerin wären oder nicht. Wie ist das mit ...?1. Olaf Scholz2. Friedrich Merz3. Robert Habeck4. Alice Weidel