Im Zuge der erneuerten Vereinbarung wird die Medidata-Plattform integriert, um komplexe Studienprozesse zu eliminieren und die Forschung durch KI, Automatisierung und fortschrittliche Analysen zu beschleunigen

Medidata, eine Marke von Dassault Systèmes und führender Anbieter von Lösungen für klinische Studien in der Life-Science-Branche, erneuert seine langjährige Unternehmenspartnerschaft mit dem globalen Auftragsforschungsinstitut (CRO) ClinChoice. Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung wird ClinChoice die Medidata-Plattform einsetzen, um das Management von Studiendaten und Verbrauchsmaterial zu rationalisieren, die Studieneffizienz zu steigern und das Wachstum als Full-Service-CRO in Asien, Europa und Nordamerika zu beschleunigen. Zudem plant ClinChoice, die Akkreditierung von Clinical Data Studio zu priorisieren, um seine Fähigkeiten durch ein transformatives, KI-gestütztes Datenqualitätsmanagement weiter zu verbessern.

Seit mehr als zehn Jahren setzt ClinChoice auf die Lösung von Medidata, um sichere Datenverbindungen zwischen Patienten, Standorten und Sponsoren innerhalb einer einheitlichen Cloud-Umgebung zu ermöglichen. Als Frühanwender übernahm ClinChoice während der Pandemie eine wichtige Rolle durch die Implementierung des Direct-to-Patient-Modells von Rave RTSM, das den Patientenzugang sicherstellte und den Lagerbestand in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen optimierte. Mit der Integration der Lösungen von Medidata steigert ClinChoice seine betriebliche Effizienz und positioniert sich für ein dynamisches Wachstum unter zunehmend komplexen Rahmenbedingungen für klinische Studien.

"Seit unserer ersten Implementierung von Medidata Rave EDC im Jahr 2011 unterstützt unsere Partnerschaft mit Medidata unsere Entwicklung zunächst in den USA, dann in China und heute auf der ganzen Welt", erklärt Ling Zhen, Global Chairman und CEO bei ClinChoice. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit auf das Clinical Data Studio von Medidata und andere wegweisenden Technologien auszuweiten, um unsere Expansion weiter voranzutreiben."

"Sein Engagement für Innovation und patientenorientierte Ansätze macht ClinChoice zu einem unschätzbaren Partner", kommentiert Edwin Ng, Senior Vice President und General Manager, APAC, Medidata. "Nach der Erneuerung unserer Partnerschaft freuen wir uns darauf, ClinChoice mit den erweiterten Lösungen von Medidata zu unterstützen, um die Studienabläufe weiter zu optimieren, ihre globale Reichweite zu vergrößern und den Zugang zu lebensverändernden Therapien für Patienten rund um den Globus zu verbessern."

Über Medidata

Medidata ermöglicht intelligentere Behandlungen und gesündere Menschen mithilfe von digitalen Lösungen für klinische Studien. Das Unternehmen, das 25 Jahre bahnbrechender technologischer Innovationen in mehr als 35.000 Studien an 10 Millionen Patienten feiert, bietet branchenführende Expertise, analytische Erkenntnisse und den weltweit umfangreichsten historischen Datensatz klinischer Studien auf Patientenebene. Mehr als eine Million registrierte Benutzer bei etwa 2.300 Kunden vertrauen auf die nahtlose End-to-End-Plattform von Medidata, um das Patientenerlebnis zu verbessern, klinische Durchbrüche zu beschleunigen und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Medidata ist eine Marke von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) mit Sitz in New York und wurde von der Everest Group und IDC als "Leader" anerkannt. Weitere Informationen unter www.medidata.com. Folgen Sie uns unter @Medidata.

Informationen zu Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Seit 1981 ist das Unternehmen Wegbereiter für virtuelle Welten, um das reale Leben für Verbraucher, Patienten und Bürger zu verbessern. Mit der 3DEXPERIENCE Plattform von Dassault Systèmes können 350.000 Kunden aller Branchen und Größen kooperieren, Ideen entwickeln und nachhaltige Innovationen schaffen, die positive Veränderungen anstoßen. Weitere Informationen unter www.3ds.com.

Über ClinChoice

ClinChoice ist ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Full-Service- und Funktionslösungen für den gesamten Entwicklungszyklus von Pharma-, Biotechnologie-, Medizinprodukte- und Konsumgüterunternehmen auf regionaler und globaler Ebene. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und beschäftigt mehr als 4.000 engagierte Mitarbeitende in 30 Ländern in Asien, Europa und Nordamerika.

ClinChoice ist Ihr Ansprechpartner für umfassende Biometrielösungen, die dafür sorgen, dass die Daten Ihrer klinischen Studien die höchsten Qualitätsstandards erfüllen. Im Lauf der Jahre haben wir uns mit erstklassigen Lösungen, die die Komplexität reduzieren und die Markteinführungszeit verkürzen, den Ruf als bevorzugter Partner unserer weltweiten Kunden erarbeitet. Mit ClinChoice erhalten Sie mehr als nur eine Datenanalyse Sie erhalten ein umfassendes Verständnis der neuesten Methodik im Bereich der regulatorischen Innovation und klinischen Entwicklung.

Auch in Zukunft wird ClinChoice ein globales klinisches Ökosystem engagierter Fachleute aufbauen.

Weitere Informationen unter www.clinchoice.com.

