MSCI Inc. (NYSE: MSCI) ist ein führender Anbieter von Support Tools und Services im Fall von kritischen Entscheidungen für die globale Investment Community. June Yang, ehemalige Vice President bei Cloud AI und Industry Solutions bei Google Cloud Inc. wurde mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Board of Directors (der "Board") des Unternehmens ernannt.

"June ist eine anerkannte Technologieführungskraft mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Cloud Computing, Artificial Intelligence und datengetriebene Lösungen," sagte Henry A. Fernandez, Chairman and Chief Executive Officer von MSCI. "Bei Google Cloud hat sie die Entwicklung und Bereitstellung von erweiterten KI- und Cloud-Infrastrukturprodukten und -lösungen maßgeblich verantwortet, die die Art, wie Unternehmen Technologie zur Lösung ihrer Probleme einsetzen, grundlegend verändert hat. Ihre Kenntnis von modernsten Lösungen wird auch bei MSCI Innovationen vorantreiben und zu einer Verbesserung der Tools führen, mit denen unsere Kunden die Komplexität globaler Märkte beherrschbar machen."

"Ich freue mich darauf, für MSCI tätig zu werden, ein Unternehmen, das Daten, Technologie und Statistiken bietet, die Investitionsentscheidungen verbessern," sagte Ms. Yang. "Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des Board und dem Managementteam. Wir werden gemeinsam die strategische Vision von MSCI weiterentwickeln und neue Technologien nutzen, um für unsere Kunden und Aktionäre nachhaltige Werte zu schaffen."

Ms. Yang war zuvor von Oktober 2021 bis Dezember 2023 als Vice President, Cloud AI and Industry Solutions bei Google Cloud Inc. tätig. Dort verantwortete sie das Portfolio von Google Cloud AI-Produkten und -lösungen. Vom Oktober 2019 bis Oktober 2021 war sie Vice President and General Manager, Google Compute, AI Infrastructure and Block Storage. Vor ihrer Zeit bei Google Cloud hielt Ms. Yang unterschiedliche Engineering- und Produktmanagementpositionen bei VMware, Inc., wie zum Beispiel Vice President, Engineering and Product Management von VMware Cloud on Dell EMC und Vice President, Product Management of vSphere, Edge Computing and Analytics Cloud. Ms. Yang ist seit September Director von NetApp, Inc. und seit Februar 2024 Director von UiPath, Inc.. Ms. Yang war ab November 2022 bis zur Akquisition im Juli 2024 als Director bei SRS Distribution tätig. Ms. Yang hält einen Bachelor of Science in Chemical Engineering des California Institute of Technology, einen Master of Science in Chemical Engineering der University of California, Berkeley and einen Master of Science in Management von der Stanford University Graduate School of Business.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investment-Community. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Anlageentscheidungen zu treffen, indem wir ihnen helfen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren und selbstbewusst effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, durch Research unterstützte Lösungen, die unseren Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewähren und die Transparenz verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.msci.com. MSCIIR

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen betreffen in der Zukunft liegende Ereignisse oder zukünftige finanzielle Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell" oder "fortsetzen" bzw. der Verneinung dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Terminologie erkennen. Sie sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von MSCI liegen und die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen können.

Sonstige Faktoren, die Ergebnisse, die Aktivitäten und die Leistung wesentlich beeinflussen könnten, finden sich im Geschäftsbericht von MSCI auf dem Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr, das am 9. Februar 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde sowie auf dem Formular 10-Q der Quartalsberichte und dem Formular 8-K der laufenden Berichte, die bei der SEC hinterlegt wurden. Wenn einige dieser Risiken, Unwägbarkeiten oder sonstigen Ereignisse eintreten, oder wenn sich die zugrundeliegenden Annahmen von MSCI als falsch herausstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Vorhersagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Presseerklärung spiegeln die derzeitige Sicht von MSCI auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen diesen und weiteren Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die sich auf die Operationen, die Ergebnisse dieser Operationen, die Wachstumsstrategie und die Liquidität von MSCI beziehen. MSCI sieht keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder abzuändern, aus welchem Grund auch immer, seien es neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Sonstiges, es sei denn, es bestehen entsprechende gesetzliche Vorschriften.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217299900/de/

Contacts:

MSCI Inc.

Investoranfragen

jeremy.ulan@msci.com

Jeremy Ulan +1 646 778 4184

jisoo.suh@msci.com

Jisoo Suh +1 917 825 7111

Medienanfragen

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Konstantinos Makrygiannis 44 (0)7768 930056

Tina Tan 852 2844 9320