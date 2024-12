Vespa.ai, der Entwickler einer führenden Plattform für die Erstellung und Bereitstellung umfangreicher Echtzeit-KI-Anwendungen auf der Grundlage von Big Data, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im GigaOm Sonar for Vector Databases 2025 zum zweiten Mal in Folge als Leader and Forward Mover ausgezeichnet wurde.

Der GigaOm-Bericht unterstreicht die Führungsrolle von Vespa bei der Ermöglichung schneller, skalierbarer KI-Anwendungen. Der Bericht hebt die innovativen Methoden von Vespa zur Verarbeitung von Text und strukturierten Daten hervor, die es Unternehmen ermöglichen, große Datenmengen effizient zu durchsuchen und zu indizieren. Vespa bietet fortschrittliche Unterstützung für Technologien wie die Echtzeit-Vektorsuche und die Verarbeitung binärer Daten und bietet so eine unübertroffene Flexibilität und Kosteneffizienz. Vespa Cloud erweitert diese Möglichkeiten durch vorgefertigte Tools und nahtlose Datenintegration, sodass Unternehmen tiefere Einblicke gewinnen und intelligentere, schnellere Benutzererfahrungen bieten können.

Andrew Brust, Analyst, GigaOm: "Die latenzarme Engine von Vespa kann Hunderttausende von Anfragen pro Sekunde verarbeiten und ist für Online-Anwendungsfälle konzipiert, die KI und Daten beinhalten. Es handelt sich um ein umfassendes Angebot, bei dem Benutzer Daten mit Feldern definieren und indizieren, die aus Vektoren, Tensoren, unstrukturiertem Text und strukturierten Daten bestehen, um sie nahtlos abzufragen."

Jon Bratseth, CEO und Gründer, Vespa: "Wir freuen uns, zum zweiten Mal in Folge als Leader in diesem schnell wachsenden und hochrelevanten Markt anerkannt zu werden. Der GigaOm Sonar-Bericht bietet wertvolle Einblicke in die Rolle von Vektordatenbanken als Teil einer umfassenderen KI-Lösung und nicht als eigenständige Technologie. Diese Perspektive passt perfekt zu unserer Vision von Vespa als umfassende Plattform für die Erstellung von KI-Anwendungen, die nahtlos Vektordatenbankfunktionen und vieles mehr integriert."

Der GigaOm Sonar for Vector Databases Bericht kann hier heruntergeladen werden: https://content.vespa.ai/gigaom-report-2025

Über Vespa

Vespa.ai ist eine leistungsstarke Plattform für die Entwicklung von KI-Anwendungen, die auf Echtzeit-Suche basieren. Nach der Erstellung werden diese Anwendungen über die groß angelegte, verteilte Architektur von Vespa bereitgestellt, die Daten, Inferenz und Logik für Anwendungen, die große Datenmengen und hohe gleichzeitige Abfragequoten verarbeiten, effizient verwaltet. Vespa bietet alle Bausteine einer KI-Anwendung, einschließlich Vektordatenbank, Hybridsuche, RAG (Retrieval Augmented Generation), NLP (Natural Language Processing), maschinelles Lernen und Unterstützung für große Sprachmodelle (LLM) und Bild-Sprachmodelle (VLM). Es ist als verwalteter Dienst und als Open Source verfügbar.

