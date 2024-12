Fed-Chef Powell hat am Mittwochabend für Druck auf den Goldpreis gesorgt. Das Edelmetall korrigierte mehr als zwei Prozent und notierte zwischenzeitlich sogar unter 2.600 Dollar. Auf eine möglicherweise hawkishe Fed und die Konsequenzen für Gold hatte in dieser Woche bereits Kelvin Wong, Senior Market Analyst bei OANDA, hingewiesen."An den Märkten gehandelte Finanzinstrumente beginnen, eine weitere Zunahme der US-Inflationserwartungen einzupreisen, was aus den Bewegungen sowohl der fünfjährigen ...

