Effizientes Cloud-Gaming mit Unterstützung für DirectX 12 und erweiterten Datenverarbeitungsfunktionen

VeriSilicon (688521.SH) gab heute die Markteinführung seiner neuesten Vitality-Architektur-Grafikprozessor-(GPU)-IP-Serie bekannt, die für eine Vielzahl von Anwendungen wie Cloud-Gaming, KI-PC sowie diskrete und integrierte Grafikkarten entwickelt wurde, um eine hohe Rechenleistung zu erzielen.

Die neue Generation der Vitality-GPU-Architektur von VeriSilicon bietet außergewöhnliche Fortschritte bei der Rechenleistung und Skalierbarkeit. Sie enthält fortschrittliche Funktionen wie einen konfigurierbaren Tensor Core KI-Beschleuniger und einen 32 MB bis 64 MB großen Level 3 (L3) Cache, der sowohl leistungsstarke Rechenleistung als auch hervorragende Energieeffizienz bietet. Darüber hinaus unterstützt die Vitality-Architektur bis zu 128 Kanäle für Cloud-Gaming pro Core und erfüllt damit die Anforderungen von cloudbasierter Unterhaltung mit hoher Simultanität und hoher Bildqualität, während sie gleichzeitig Desktop-Gaming und Anwendungen in großem Umfang auf Windows-Systemen ermöglicht. Mit robuster Unterstützung für Microsoft DirectX 12 APIs und KI-Beschleunigungsbibliotheken eignet sich diese Architektur ideal für ein breites Spektrum an leistungsintensiven Anwendungen und komplexen Rechenlasten.

Mit über 20 Jahren Entwicklungserfahrung hat sich die GPU-IP von VeriSilicon in verschiedenen Segmenten bewährt, von stromsparenden IoT-Mikrocontrollereinheiten (MCUs) bis hin zu Hochleistungsprozessoren für Automobil- und Computeranwendungen. Bis heute wurden weltweit mehr als 2 Milliarden Chips mit der GPU-IP von VeriSilicon ausgeliefert.

"Die Nachfrage nach paralleler Datenverarbeitung ist in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen, wobei die Verbreitung der künstlichen Intelligenz zu einem dramatischen Anstieg geführt hat. GPUs sind in diesem neuen Zeitalter zu unverzichtbaren Prozessoren geworden, die ihre Rolle über traditionelle Anwendungen wie Spiele hinaus erweitern", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP Division bei VeriSilicon. "Die Vitality-GPU-Architektur repräsentiert die nächste Generation von leistungsstarken und energieeffizienten GPUs. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der GPU-Entwicklung in verschiedenen Marktsegmenten ist die Vitality-Architektur darauf ausgelegt, die fortschrittlichsten GPU-APIs zu unterstützen. Ihre Skalierbarkeit ermöglicht einen breiten Einsatz in Bereichen wie Automobilsystemen und mobilen Computern. Wir freuen uns darauf, mit führenden Kunden zusammenzuarbeiten, um diese bahnbrechende Technologie in deren Produkte zu integrieren und so die wachsende Nachfrage nach GPUs und fortschrittlichen Computerlösungen zu befriedigen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

