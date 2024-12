Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 décembre/December 2024) - The previously announced Plan of Arrangement has closed and Cansortium Inc., has acquired all the issued and outstanding Class A common shares of RIV Capital Inc.

The common shares of RIV Capital Inc. will be delisted from the CSE at market close today, December 19, 2024.

_________________________________

Le plan d'arrangement annoncé précédemment a été clôturé et Cansortium Inc. a acquis toutes les actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation de RIV Capital Inc.

Les actions ordinaires de RIV Capital Inc. seront radiées du CSE à la clôture des marchés aujourd'hui, le 19 décembre 2024.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 19 décembre/December 2024 Symbol(s)/Symbole(s): RIV

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)