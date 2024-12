Pepe durchbricht eine wichtige Marke! Folgt jetzt der -55 Prozent Crash?

Die Fed hat die Kapitalmärkte ordentlich durchgerüttelt. Neben dem US-Aktienmarkt hat das natürlich auch den Kryptomarkt stark getroffen. Während sich große Coins wie der Bitcoin trotz Verlusten noch recht wacker halten, trifft es Meme-Coins in den letzten beiden Tagen besonders hart. In der Top 10 der größten Meme-Coins auf Coinmarketcap gibt es keinen einzigen Meme-Coin, der in den letzten 24 Stunden nicht in einem zweistelligen Prozentbereich im Verlust liegt. Besonders hart hat es dabei den drittgrößten Meme-Coin $PEPE getroffen, der heute eine wichtige Marke durchbrochen hat.

(Heute verlieren alle großen Meme-Coins stark, aber den beliebten Coin $PEPE trifft es besonders hart - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird dieser Durchbruch den großen Abverkauf auslösen?

In der letzten Rallye seit der US-Wahl am 5. November gehörte $PEPE noch zu den großen Gewinnern am Kryptomarkt. Der Kurs legte eine Rallye von über 255 Prozent bis zum Allzeithoch am 9. Dezember bei 0,00002825 US-Dollar. Seitdem ist jedoch viel passiert, was den Investoren von $PEPE nicht allzu gut gefallen dürfte.

Denn seit dem Allzeithoch ist der Kurs von $PEPE um beinahe 40 Prozent gecrasht. Allein in den letzten 24 Stunden hat der Coin über 20 Prozent verloren. Doch noch schlimmer ist, dass der Kurs des drittgrößten Meme-Coins eine bedeutende Marke im Chart durchbrochen hat.

(Der Kurs von $PEPE hat mit dem starken Abverkauf seit der Fed-Sitzung seinen Aufwärtstrend gebrochen - Quelle: Tradingview.com)

Mit dem starken Abverkauf von gestern und heute, den die US-Notenbank bzw. ihr Vorsitzender Jerome Powell durch seine Rede ausgelöst hat, ist der Kurs von $PEPE nicht nur stark gefallen. Er hat auch seinen großen und lange etablierten Aufwärtstrend gebrochen. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs des Meme Coins weiter nach unten fällt.

Die nächste Unterstützungslinie liegt dabei fast 55 Prozent tiefer als der aktuelle Kurs, beim Tief vom 4. November. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass $PEPE noch einen ausgewachsenen Crash hinlegt. Anleger sollten also vorsichtig mit Investments in $PEPE sein. Eventuell könnte es besser sein, sich nach Alternativen umzusehen. Eine, die laut Analysten enormes Gewinnpotenzial hat, ist derzeit Crypto All-Stars ($STARS).

Wird Crypto All-Stars in wenigen Tagen explodieren?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Crypto All-Stars im Gegensatz zu $PEPE in den nächsten Tagen eine Kursexplosion hinlegt, ist sehr hoch. Das liegt daran, dass das erfolgreiche ICO in weniger als 24 Stunden endet. Coins mit einem so erfolgreichen Initial Coin Offering wie Crypto All-Stars gehen häufig direkt nach dem Handelsstart durch die Decke. Und das ICO von $STARS war ohne jeden Zweifel außergewöhnlich.

Denn innerhalb weniger Wochen ist die Vorverkaufssumme auf fast 24 Mio. US-Dollar angestiegen. Zeitgleich ist die Community des Coins auf über 29.000 Follower auf X (ehemals Twitter) und Telegram angewachsen. Das könnte aber laut vieler Analysten, die dem Coin mögliche Gewinne von x10 und mehr prognostizieren, erst der Anfang der großen Erfolgsstory sein.

Ein großer Vorteil bei Crypto All-Stars ist die doppelte Absicherung, die Anleger bezüglich der Sicherheit des Coins haben. Die Entwickler haben das gesamte Projekt nämlich von 2 verschiedenen Prüfstellen namens Coinsult und SolidProof überprüfen lassen, die beide bestätigen, dass es sich bei Crypto All-Stars um ein absolut sicheres Projekt handelt. Anleger haben also gute Chancen, beim Launch an den Krypto-Börsen in wenigen Tagen hohe Gewinne zu erzielen. Zumindest, wenn sie noch während des aktuellen Vorverkaufs einsteigen. Der Presale endet allerdings in weniger als 24 Stunden, weshalb Anleger sich mit ihrer Investmententscheidung beeilen sollten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.