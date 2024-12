Vorstellung von Ready CQuence Loop und Ready Link Marketplace

Um dem für das kommende Jahrzehnt erwarteten erheblichen Wachstum auf dem Markt für Automobilsoftware und -elektronik gerecht zu werden, hat HARMAN Automotive zwei neue Softwareprodukte eingeführt: Ready CQuence Loop und Ready Link Marketplace. Beide Produkte sollen Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern und Entwicklern dabei helfen, die Entwicklungszyklen für Automobilsoftware zu beschleunigen, das Angebot im Fahrzeug zu verbessern und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Ready CQuence Loop: Antrieb für die zukünftige Automobilentwicklung

Ready CQuence Loop ist eine umfassende Software-Defined-Vehicle (SDV)-Toolchain, die heute in einer privaten Vorschau veröffentlicht wird. Sie erhöht die Produktivität der Entwickler und ermöglicht eine schnellere Bereitstellung neuer Fahrzeugfunktionen, indem sie eine vollständig virtualisierte Umgebung bereitstellt. Zu den wichtigsten Vorteilen von Ready CQuence Loop gehören:

Vollständig verwalteter Service: Bietet Automobilherstellern einen zentralen Einstiegspunkt für die Entwicklung und das Testen von Software-Stacks für Fahrzeuge, während HARMAN die komplexe zugrunde liegende Infrastruktur verwaltet. Benutzer können vorkonfigurierte Arbeitsbereiche in Ready CQuence Loop in nur 30 Minuten nutzen.

Bietet Automobilherstellern einen zentralen Einstiegspunkt für die Entwicklung und das Testen von Software-Stacks für Fahrzeuge, während HARMAN die komplexe zugrunde liegende Infrastruktur verwaltet. Benutzer können vorkonfigurierte Arbeitsbereiche in Ready CQuence Loop in nur 30 Minuten nutzen. Geringere Entwicklungs- und Validierungskosten: Virtualisiert Prüfstände, minimiert die Abhängigkeit von physischer Hardware und ermöglicht es Teams, effektiv an gemeinsamen Entwicklungsprojekten zusammenzuarbeiten. Für Szenarien, die Tests mit echten Geräten erfordern, werden virtuelle Tests und echte Gerätefarmen integriert, wodurch eine konsistente Entwicklererfahrung gewährleistet wird.

Virtualisiert Prüfstände, minimiert die Abhängigkeit von physischer Hardware und ermöglicht es Teams, effektiv an gemeinsamen Entwicklungsprojekten zusammenzuarbeiten. Für Szenarien, die Tests mit echten Geräten erfordern, werden virtuelle Tests und echte Gerätefarmen integriert, wodurch eine konsistente Entwicklererfahrung gewährleistet wird. Starkes Ökosystem für Innovation: Bietet APIs, die es Drittanbietern ermöglichen, Ready CQuence Loop um ihre Toolchain-bezogenen Arbeitslasten zu erweitern, wie z. B. eingebettete Simulationen, browserbasierte integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) und CI/CD-Pipelines (Continuous Integration und Continuous Delivery).

"Die heutigen Tools für die Entwicklung und das Testen von Automobilsoftware sind nicht auf moderne Softwareentwicklungspraktiken abgestimmt", so Daniel Lueddecke, Senior Director und Ready CQuence Loop Product Lead bei HARMAN. "Mit Ready CQuence Loop verändern wir die Art und Weise, wie Automobilsoftware erstellt und validiert wird, indem wir Entwicklern Priorität einräumen, ihre Produktivität optimieren und Tools bereitstellen, die sie gerne nutzen."

Ready Link Marketplace: Neue In-Vehicle-Erlebnisse mit Cloud-Diensten

Der Ready Link Marketplace ist eine einheitliche digitale Handelsplattform für Erlebnisse im Fahrzeug und darüber hinaus, die Autohersteller, Entwickler und Benutzer miteinander verbindet. Sie ermöglicht es Autoherstellern, Verbrauchern maßgeschneiderte, wertorientierte Apps, Dienste und Fahrzeugfunktionen anzubieten und so jede Fahrt in eine personalisierte und angenehme Reise zu verwandeln. Zu den wichtigsten Vorteilen des Ready Link Marketplace gehören:

Einheitliche digitale Handelsplattform : Bietet eine einzige Anlaufstelle, um digitale Inhalte, einschließlich Apps, Fahrzeugfunktionen und -dienste, direkt an Endbenutzer zu liefern.

: Bietet eine einzige Anlaufstelle, um digitale Inhalte, einschließlich Apps, Fahrzeugfunktionen und -dienste, direkt an Endbenutzer zu liefern. Branchenführende Inhalte: Erweitert das Angebot unseres früheren HARMAN Ignite Store, um ein reichhaltiges Ökosystem aus mehr als 150 Apps, Unterhaltungsoptionen und Fahrzeugfunktionen zu schaffen, das die täglichen Erfahrungen im Fahrzeug verbessert.

Erweitert das Angebot unseres früheren HARMAN Ignite Store, um ein reichhaltiges Ökosystem aus mehr als 150 Apps, Unterhaltungsoptionen und Fahrzeugfunktionen zu schaffen, das die täglichen Erfahrungen im Fahrzeug verbessert. Vereinfachte Integration und Steuerung: Liefert ein sofort einsatzbereites Produkt, das sich einfach über die Cloud bereitstellen, steuern und verwalten lässt und die Komplexität für Autohersteller reduziert.

Liefert ein sofort einsatzbereites Produkt, das sich einfach über die Cloud bereitstellen, steuern und verwalten lässt und die Komplexität für Autohersteller reduziert. Zukunftsorientierte Monetarisierung: Enthält vorintegrierte Zahlungsfunktionen, die von Samsung Checkout unterstützt werden und Käufe im Fahrzeug ermöglichen und neue Einnahmequellen für Autohersteller und Entwickler erschließen.

"Software verändert die Art und Weise, wie Fahrzeuge gebaut und erlebt werden", sagte Heiko Huettel, Vice President of Software Products bei HARMAN. "Mit Ready CQuence Loop und Ready Link Marketplace wollen wir diese Veränderung für Entwickler, Autohersteller und Verbraucher sinnvoll gestalten, indem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren die Bereitstellung und den Empfang besserer Erfahrungen im Fahrzeug für alle zu erleichtern."

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Produktvorschau finden Sie unter https://car.harman.com/experiences/ready-cquence-loop.

ÜBER HARMAN

HARMAN (harman.com) entwickelt und konstruiert vernetzte Produkte und Lösungen für Autohersteller, Verbraucher und Unternehmen weltweit, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen zur Unterstützung des Internets der Dinge. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Veranstaltungsorten, an denen sie auftreten, auf der ganzen Welt geschätzt. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit HARMAN-Audio- und vernetzten Fahrzeugsystemen ausgestattet. Unsere Software-Services unterstützen Milliarden von mobilen Geräten und Systemen, die über alle Plattformen hinweg verbunden, integriert und sicher sind, von der Arbeit und zu Hause bis hin zum Auto und Mobiltelefon. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien. 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.

