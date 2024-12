Das neue Büro wird von Michael Sauerbrey, Managing Director Head of DACH Region, geleitet, der im Oktober zu Crescent kam

Die Crescent Capital Group LP, ein führendes Unternehmen für alternative Kreditinvestitionen, gab heute bekannt, dass es seine geografische Präsenz mit einer neuen Niederlassung in Frankfurt, Deutschland, erweitern wird, die im nächsten Jahr eröffnet werden soll. Die Leitung des Büros übernimmt Michael Sauerbrey, der im Oktober als Managing Director und Head of DACH Region in der Investor Solutions Group zu Crescent kam.

Dieser neue Standort ist Teil der Bemühungen von Crescent, die alternativen Kreditstrategien des Unternehmens institutionellen und vermögenden Anlegern, darunter Versicherungsgesellschaften, betriebliche und öffentliche Pensionspläne, Stiftungen und Family Offices in der gesamten DACH-Region, zugänglich zu machen.

"Da die Nachfrage nach unseren bewährten Kreditstrategien gestiegen ist, hat Crescent unser Team geografisch erweitert, um unserem Engagement für einen erstklassigen Service gerecht zu werden, der mit unserem Ziel übereinstimmt, unserem wachsenden Kundenstamm über mehrere Marktzyklen hinweg starke risikobereinigte Renditen zu bieten", so Jonathan Harari, Global Head of Investor Solutions bei Crescent Capital. "Mit unseren Plänen, ein lokales Büro in Frankfurt zu eröffnen, von dem aus Michael im Herzen der DACH-Region tätig sein wird, zeigt Crescent unser Engagement, die Reichweite unserer Angebote in den USA und Europa zu vergrößern."

Über Crescent Capital Group LP

Crescent ist ein globaler Kreditinvestmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 43 Mrd. USD (Stand: 30. September 2024). Seit über 30 Jahren konzentriert sich das Unternehmen auf Kredite unterhalb der Investment-Grade-Kategorie durch Strategien, die in marktfähige und privat platzierte Schuldtitel investieren, darunter vorrangige Bankdarlehen, Hochzinsanleihen sowie private vorrangige, Unitranche- und nachrangige Schuldtitel. Crescent hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und Niederlassungen in New York, Boston, Chicago und London. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 225 Mitarbeiter. Crescent ist Teil von SLC Management, dem Geschäftsbereich für institutionelle Alternativen und traditionelle Vermögensverwaltung von Sun Life. Weitere Informationen über Crescent finden Sie unter www.crescentcap.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241219873566/de/

Contacts:

Mendel Communications

Sarah Troutt, +1-917-664-0319

sarah@mendelcommunications.com