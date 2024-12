ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, ist stolz darauf, seine ProActive Recyclable® RP-1000 Paper Series als Finalist in zwei Kategorien bei den renommierten PAC Global Awards 2025 bekannt zu geben. Diese Anerkennungen unterstreichen das Engagement von ProAmpac für die Förderung nachhaltiger und technisch ausgereifter Verpackungslösungen.

Die ProActive Recyclable® RP-1000 Paper Series des Unternehmens, die in der Marks Spencer's Select Farms Organic-Kartoffelreihe verwendet wird, wurde in den Kategorien Sustainability und Technical Design nominiert. Diese Lösung kombiniert eine vollständig recycelbare Papierstruktur am Straßenrand mit einer hervorragenden Siegelleistung, um eine nachhaltige Premiumlösung mit lebendiger Bedruckbarkeit zu bieten.

"Bei ProAmpac stehen unsere Kunden im Mittelpunkt unserer Produktinnovationen", sagte Hesam Tabatabaei, Senior Vice President für Global Product Development and Innovation bei ProAmpac. "Diese Nominierungen unterstreichen unser Engagement für die Fiberization of Packaging®, bei der wir eng mit Partnern zusammenarbeiten, um faserbasierte Lösungen zu entwickeln, bei denen Nachhaltigkeit, technische Leistung, Erscheinungsbild im Regal und Markenwirkung im Vordergrund stehen. Es ist eine Ehre, dass diese Bemühungen auf globaler Ebene anerkannt werden."

Die Gewinner der PAC Global Awards werden am 4. Februar 2025 auf dem Futures Edge Summit in der City Winery in New York City bekannt gegeben. Vor der Zeremonie am 3. Februar 2025 findet ein VIP-Networking-Mixer statt, der Branchenführern eine Plattform bietet, um Kontakte zu knüpfen und herausragende Verpackungsleistungen zu feiern.

Wenn Sie mehr über die Angebote Innovation and Material Science oder ProActive Sustainability® erfahren möchten, wenden Sie sich an Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir liefern kreative Verpackungslösungen, bieten den besten Kundenservice unserer Branche und präsentieren preisgekrönte Innovationen auf einem vielschichtigen globalen Markt. ProActive Sustainability® eine Produktreihe, die ProAmpacs Nachhaltigkeitsansatz widerspiegelt bietet innovative, nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, mit denen wir unseren Kunden zum Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele verhelfen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die das Fundament für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Nachhaltigkeit. ProAmpac mit seinem Hauptsitz in Cincinnati (Ohio, USA) gehört zu Pritzker Private Capital, seinem Management und seinen Mitinvestoren. Nähere Informationen finden Sie auf ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Sektoren Fertigprodukte oder Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, weitgehende Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Anlagehorizont sowie die Abstimmung mit allen Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen dauerhaft auf und ist ein idealer Partner für Unternehmen im Einzel- oder Familienbesitz. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) der Vereinten Nationen. Für weitere Informationen besuchen Sie PPCPartners.com.

