Andersen Global erweitert sein Leistungsangebot in der Dominikanischen Republik durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Firma Valumonics, die sich auf die Bereiche Bewertungen, Fusionen und Übernahmen, Entwurf und Umsetzung von Finanzstrategien, Nachlassplanung sowie Gesellschaftsrecht spezialisiert hat.

Die Firma Valumonics wurde 2010 von ihrem geschäftsführenden Gesellschafter Tomás Fernández W. gegründet und hat ihren Sitz in Santo Domingo. Sie arbeitet mit Unternehmen, Finanzinstituten, Investmentgesellschaften und Einzelpersonen in vielen Branchen zusammen und betreut Kunden auf lokalen und internationalen Märkten.

"Unser Ziel ist es, unseren Kunden unabhängige, multidisziplinäre und integrierte Dienstleistungen zu bieten", sagte Tomás. "Wir freuen und darauf, enge Geschäftsbeziehungen mit den Mitglieds- und Kooperationsfirmen von Andersen Global zu pflegen und als strategischer Berater für Familien und führende Unternehmen in der Dominikanischen Republik tätig zu werden."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Die Dominikanische Republik hat eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Lateinamerika. Tomás bringt seine umfassenden Erfahrungen ein, die er in seiner Zeit bei den Big Four gesammelt hat, und leitet ein Team, das über fundierte Marktkenntnisse verfügt. Ihr Beitritt festigt unser Leistungsangebot in der Dominikanischen Republik und stärkt unsere Fähigkeit, den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden in de Region gerecht zu werden."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 18.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

