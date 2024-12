Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) (Dynacor oder das "Unternehmen"), ein internationales Golderz-Industrieunternehmen, das ASMs (handwerkliche und kleingewerbliche Bergbauunternehmen) bedient, gab heute bekannt, dass es im November 2024 ungeprüfte Goldverkäufe in Höhe von 16,6 Millionen US-Dollar (23,2 Millionen kanadische Dollar)(1) verzeichnet hat, verglichen mit 24,4 Millionen US-Dollar (33,4 Millionen kanadische Dollar) im November 2023. Die Anlage Veta Dorada verarbeitete im November 2024 insgesamt 14.000 Tonnen Erz, was im Durchschnitt 466 Tonnen pro Tag entspricht.

Aufgrund von Straßensperren im Süden Perus beschloss das Unternehmen, die beiden für die letzte Novemberwoche geplanten Exporte im Wert von rund 10 Millionen US-Dollar auf Dezember zu verschieben.

Im November betrug der durchschnittliche Verkaufspreis für Gold 2.643 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 1.983 US-Dollar pro Unze im November 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Gold war etwas niedriger als im Oktober 2024 (-55 US-Dollar pro Unze oder -2,0 %).

Der kumulierte Umsatz für 2024 belief sich Ende November auf 254,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 229,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einer Steigerung von 10,6 entspricht. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Gold lag Ende November 2024 bei 2.348 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 1.929 US-Dollar pro Unze im Jahr 2023.

Das Unternehmen gab für 2024 eine Umsatzprognose zwischen 265 und 285 Millionen US-Dollar bekannt, wobei der Marktgoldpreis zwischen 2.000 und 2.050 US-Dollar pro Unze liegt. Das Unternehmen hat seinen Gesamtumsatz für 2023 bereits übertroffen und ist auf gutem Weg, diese Prognose zu erfüllen.

(1) Umrechnungen erfolgen zum monatlichen Durchschnittskurs

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein industrieller Verarbeiter von Golderzen, mit Dividendenausschüttung und Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erzen, die von der ASM-Industrie (handwerklicher und kleiner Bergbau) gekauft werden. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten verfügen. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Verarbeitungsaktivitäten auch auf andere Jurisdiktionen auszuweiten.

Dynacor produziert im Rahmen seines Goldprogramms PX IMPACT® umweltfreundliches und sozial verantwortliches Gold. Eine wachsende Zahl unterstützender Unternehmen aus den Bereichen edler Luxusschmuck, Uhrmacherei und Investmentbranche zahlen unserem Kunden und strategischen Partner einen kleinen Aufschlag für dieses PX IMPACT®-Gold. Der Aufschlag dient als Direktinvestition in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für unsere handwerklichen und kleingewerblichen Bergbaugemeinden.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert und am TSX30-Programm beteiligt. TSX30 ist das Flaggschiffprogramm zur Auszeichnung der 30 leistungsstärksten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange (TSX).

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen im Vorstehenden können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Betriebsleistungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider.

Ausgegebene Aktien: 36.387.306

