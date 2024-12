The Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

SHENZHEN, China, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der umfassende Entwicklungsplan für die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone (im Folgenden als "Qianhai-Plan" bezeichnet) feierte den ersten Jahrestag seit seiner Verkündung. Im vergangenen Jahr hat Qianhai zusätzliche Anstrengungen unternommen, um eine Pilotplattform für umfassende Reformen und Innovationen, ein hochrangiges Portal für die internationale Offenheit, eine führende Region für die tiefgreifende Integration zwischen Shenzhen und Hongkong und ein Drehkreuz für die hochwertige Entwicklung moderner Dienstleistungsbranchen mit einer dynamischeren Wachstumsdynamik zu schaffen.

Die Intensivierung der Reformen und die Ausweitung der Öffnung sind sowohl die einzigartigen Stärken als auch die Hauptziele von Qianhai. Die von der Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone veröffentlichten Statistiken zeigen, dass Qianhai im dritten Jahr in Folge auf Platz 1 im institutionellen Innovationsindex der chinesischen Freihandels-Pilotzonen liegt. Seit Anfang des Jahres hat Qianhai 47 neue institutionelle Innovationen auf den Weg gebracht und damit die Gesamtzahl auf 882 erhöht.

Kevin Qian, chinesischer Rektor der Harrow Shenzhen, sprach über institutionelle Innovationen und teilte seine Erfahrungen mit. "Seit der Gründung der Niederlassung der Harrow International School in Qianhai haben wir von zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen profitiert, z. B. der Genehmigung zur Nutzung von Grundstücken, dem Zugang zu Einrichtungen und der Genehmigung zur Erweiterung der Aufnahmekapazität. Diese Maßnahmen ermöglichen es, den Bildungsbedürfnissen hoch qualifizierter Familien besser gerecht zu werden. Mit den günstigen Bedingungen und den praktischen Dienstleistungen kann die Schule mehr hervorragende ausländische Manager und Lehrkräfte anziehen", sagte er.

Qianhai hat sich in der neuen Ära zu einer der am schnellsten wachsenden und offensten Regionen Chinas entwickelt. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2024 erreichte der Import- und Exportwert der Qianhai-Shekou-Zone in Chinas Pilot-Freihandelszone (Guangdong) 448,1 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 58,3 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Rekordwert entspricht.

Der Qianhai-Plan weist Qianhai eine neue strategische Rolle als "führende Region für eine tiefgreifende Integration zwischen Shenzhen und Hongkong" zu. Von oben betrachtet ähnelt das Gebäude des Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (E-Hub) dem traditionellen chinesischen Schriftzeichen für "Traum" und symbolisiert damit die Traumreise junger Menschen aus Orten wie Shenzhen und Hongkong. Bis Anfang Dezember 2024 wird der E-Hub insgesamt 1.374 Start-up-Teams beherbergt haben, darunter 955 Teams aus Hongkong, Macao und Ländern aus Übersee. Derzeit sind dort mehr als 9.000 von Hongkong finanzierte Unternehmen registriert.

"Als Vorreiter der Reform in Shenzhen ist Qianhai zu einem Ort der Möglichkeiten geworden, um die finanzielle Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong zu stärken und Hongkong dabei zu unterstützen, seinen Status als internationales Finanzzentrum zu festigen", sagte ein Geschäftsführer von East Asia Qianhai Securities Ltd. in einem Interview.

Sun Jinjun, Hauptvertreter der Niederlassung von Holman Fenwick Willan LLP in Shenzhen, war beeindruckt von dem professionellen Service, die er bei der Gründung der Niederlassung erhielt. "Ich empfange oft Kollegen aus anderen Ländern und sowohl chinesische als auch ausländische Kunden, die an Besprechungen in unserem Büro in Qianhai teilnehmen und sich oft lobend über die Büroumgebung äußern", betont er. Er lobte auch die immer bessere Verkehrsanbindung der Region. "Viele meiner Kollegen pendeln am selben Tag zwischen Hongkong und Qianhai, was sehr praktisch ist", fügte er hinzu.

Die strategische Positionierung Qianhais und die Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit liegt in der Rolle als Drehscheibe für die hochwertige Entwicklung moderner Dienstleistungsbranchen. Qianhai hat im vergangenen Jahr bemerkenswerte Erfolge erzielt. Die Zukunft ist vielversprechend.

