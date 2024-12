Bei Rheinmetall ist Weihnachten schon eine Woche früher. So hat sich der größte deutsche Rüstungskonzern weitere Aufträge mit einem Volumen von 1,7 Mrd. EUR gesichert. Anleger reagieren jedoch zurückhaltend, denn es könnte ein Einbruch bevorstehen. Dagegen scheint bei der Aktie von Saturn Oil & Gas das Risiko nach unten begrenzt und die Chancen noch oben groß zu sein. Der wahrscheinlich günstigste Ölproduzent in Nordamerika will innerhalb von 3 Jahren bis zu 475 Mio. CAD freien Cashflow erzielen. Analysten halten eine Kursverdreifachung für möglich. Und was macht Bayer? Die Leverkusener notieren nahe dem Mehrjahrestief. Doch ein Analyst beschreibt ein interessantes Szenario.

